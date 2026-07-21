Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger
Photo: © photonews
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L'ancien entraîneur assistant du Standard de Liège, Geoffrey Valenne, a trouvé un nouveau défi. Après une aventure au Togo, le coach belge rejoint le staff technique de la JS Kabylie, formation de première division algérienne.

"Disposant d'une solide expérience dans le football professionnel, Geoffrey Valenne rejoint les Jaune et Vert afin d'apporter son expertise et son savoir-faire au staff technique de l'équipe première", souligne la formation africaine dans un communiqué. "La JS Kabylie souhaite la bienvenue à Geoffrey Valenne et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions."

Geoffrey Valenne était assistant de l'équipe nationale togolaise entre août 2024 et décembre 2025. Désormais, il se lance dans un nouveau défi sur le continent africain, mais cette fois au sein d'un club.

La saison dernière, la JS Kabylie a terminé en cinquième position au classement du championnat algérien. L'objectif cette saison sera d'améliorer ce résultat.

Geoffrey Valenne, un homme bien connu au Standard de Liège

Le nouvel entraîneur assistant de la JS Kabylie a travaillé de longues années au Standard de Liège. Entre juillet 2009 et juin 2013, il a été entraîneur athlétique. Après des passages à Metz, aux Francs Borains et à Charleroi, il est revenu en terre liégeoise en juillet 2018. Jusqu'en août 2021, il a travaillé au sein du centre de formation avant d'entraîner l'équipe U21.

En juillet 2022, Geoffrey Valenne avait fait le grand saut vers l'équipe première en tant qu'assistant. Suite au départ de Ronny Deila pour le Club de Bruges fin mai 2023, il a même occupé le rôle d'intérimaire lors des dernières rencontres de la saison.

Lors de l'exercice suivant, il a occupé le rôle d'assistant technique pour le centre de formation avant de définitivement quitter le club en juin 2024. Depuis son départ du club liégeois, il n'a alors connu qu'une seule aventure : son rôle d'entraîneur adjoint au Togo. Il est désormais prêt pour son nouveau défi et espère bien faire bonne impression.

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