D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

Scott Crabbé, journaliste football
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D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL
Photo: © photonews
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C'est une RAAL new look qui prend ses marques sous les ordres d'Edward Still et du nouveau staff. Au niveau des joueurs, plusieurs cadres de la saison dernière sont encore là, mais l'un d'eux manquera le début du championnat : Marcos Peano souffre de la cheville.

L'été est bien incertain pour Marcos Peano : le gardien de La Louvière a été l'un des meilleurs Loups de la saison dernière et semble sur le départ. Lors des dernières semaines de son mandat, Frédéric Taquin avait d'ailleurs reconnu que son portier argentin était prêt à franchir un palier.

Peano lui-même ne fermait pas la porte à un départ : "Pour la suite de ma carrière, tout peut se passer. Une fois que la saison sera finie, on analysera avec le club ce qui est le mieux pour moi et pour la RAAL. Évidemment, comme tous les joueurs, je rêve de la Liga, de la Serie A ou de la Premier League", déclarait-il il y a quelques mois.

Peano freiné par sa cheville

En début de préparation, c'est d'ailleurs le Luxembourgeois Tiago Pereira Cardoso qui était entre les perches. Peano a fini par faire son retour, il était d'ailleurs de la partie lors du match amical perdu 3-0 contre Lille, sa deuxième apparition après la rencontre face à Virton. Mais il a dû céder sa place suite à une blessure à la cheville gauche.

Une blessure qui l'empêche de prendre part aux séances dispensées par Edward Still à l'occasion du stage aux Pays-Bas. Et qui le privera également du début du championnat. La RAAL a en effet confirmé sur ses réseaux sociaux que son Argentin de service serait sur la touche pour les trois à quatre prochaines semaines.

Le premier match de championnat prévu le 9 août à Anderlecht arrivera donc trop tôt. Une tuile pour la RAAL : El Gato avait été impérial lors de sa dernière visite au Lotto Park, jouant un rôle majeur dans le match nul décroché par la RAAL. Tiago Pereira Cardoso devrait donc être dans les buts des Loups pour cette reprise.

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