OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

Shandre Campbell quitte le Club de Bruges et signe au KV Courtrai, où il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2030. L'ailier sud-africain rejoint la formation fraîchement promue en D1A avec l'objectif d'obtenir plus de temps qu'avec les Blauw en Zwart.

La saison dernière, le joueur a peu été utilisé par le Club de Bruges. L'attaquant a pris part à un total de 18 rencontres toutes compétitions confondues, avec souvent des minutes grappillées en toute fin de match. Il avait rejoint le Club NXT à l'été 2024 en provenance de SuperSport United, en Afrique du Sud.

Ses performances avec l'équipe U23 lui ont permis de franchir le pas vers l'équipe première, sans cependant jamais parvenir à réellement s'y imposer. Désormais, il est prêt à montrer ce dont il est capable sous les couleurs courtraisiennes.

Lest mots de Shandre Campbell suite à sa signature à Courtrai

Le joueur s'est présenté lors de sa signature dans son nouveau club : "Je m’appelle Shandre Miguel Campbell. Je suis principalement un joueur de couloir, rapide et capable de trouver les espaces. J’aime jouer pour l’équipe, mais j’aime aussi faire quelques gestes techniques. J’ai déjà découvert les installations et les vestiaires. L’ambiance ici est très bonne et j’ai également beaucoup apprécié l’accueil qui m’a été réservé. C’est un très bel endroit, avec un bon terrain. J’ai hâte de commencer et je me réjouis de rencontrer les supporters."

Get to know Shandre. 🤝 pic.twitter.com/WALyBbEdI7 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 21, 2026

Créativité, vitesse et profondeur

Nils Vanneste, le directeur sportif de Courtrai, s'est exprimé sur la signature du Sud-Africain : "Nous sommes très fiers d'accueillir Shandre Campbell au KV Courtrai. Avec Shandre, nous recrutons un joueur qui apporte beaucoup de créativité, de vitesse et de profondeur. Malgré son jeune âge, il possède déjà une expérience en Jupiler Pro League. Nous avons hâte de le voir faire ses débuts au Stade des Éperons d'Or."





"En Challenger Pro League, Campbell a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 25 rencontres. En Jupiler Pro League, il a disputé 11 matchs avec le Club de Bruges, inscrivant notamment un superbe but contre Zulte Waregem", met en avant la formation de D1A dans un communiqué publié sur son site web.

Shandre Campbell retrouvera un entraîneur qu'il connaît bien au KV Courtrai

"Bienvenue à Courtrai, Shandre. Bienvenue chez les Kerels !", conclut le club. Le joueur évoluera avec Michiel Jonckheere, un entraîneur qui le connaît bien pour avoir travaillé avec lui au Club de Bruges. Le natif d'Ostende est en poste au KV Courtrai depuis l'été 2025. Il a permis au club de retrouver l'élite en terminant deuxième de Challenger Pro League et espère désormais aider le club à se maintenir dans l'élite du football belge.

Shandre Campbell est une recrue qui pourrait apporter beaucoup au KV Courtrai. Il devra cependant parfois contrôler son fort caractère, ce qui lui a déjà fait défaut au Club de Bruges. Cela fait aussi partie de l'apprentissage d'un jeune joueur. Le natif de Johannesburg n'est encore âgé que de 21 ans.