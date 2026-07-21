OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5891

Shandre Campbell quitte le Club de Bruges et signe au KV Courtrai, où il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2030. L'ailier sud-africain rejoint la formation fraîchement promue en D1A avec l'objectif d'obtenir plus de temps qu'avec les Blauw en Zwart.

La saison dernière, le joueur a peu été utilisé par le Club de Bruges. L'attaquant a pris part à un total de 18 rencontres toutes compétitions confondues, avec souvent des minutes grappillées en toute fin de match. Il avait rejoint le Club NXT à l'été 2024 en provenance de SuperSport United, en Afrique du Sud.

Ses performances avec l'équipe U23 lui ont permis de franchir le pas vers l'équipe première, sans cependant jamais parvenir à réellement s'y imposer. Désormais, il est prêt à montrer ce dont il est capable sous les couleurs courtraisiennes.

Lest mots de Shandre Campbell suite à sa signature à Courtrai

Le joueur s'est présenté lors de sa signature dans son nouveau club : "Je m’appelle Shandre Miguel Campbell. Je suis principalement un joueur de couloir, rapide et capable de trouver les espaces. J’aime jouer pour l’équipe, mais j’aime aussi faire quelques gestes techniques. J’ai déjà découvert les installations et les vestiaires. L’ambiance ici est très bonne et j’ai également beaucoup apprécié l’accueil qui m’a été réservé. C’est un très bel endroit, avec un bon terrain. J’ai hâte de commencer et je me réjouis de rencontrer les supporters."

Créativité, vitesse et profondeur

Nils Vanneste, le directeur sportif de Courtrai, s'est exprimé sur la signature du Sud-Africain : "Nous sommes très fiers d'accueillir Shandre Campbell au KV Courtrai. Avec Shandre, nous recrutons un joueur qui apporte beaucoup de créativité, de vitesse et de profondeur. Malgré son jeune âge, il possède déjà une expérience en Jupiler Pro League. Nous avons hâte de le voir faire ses débuts au Stade des Éperons d'Or."

"En Challenger Pro League, Campbell a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives en 25 rencontres. En Jupiler Pro League, il a disputé 11 matchs avec le Club de Bruges, inscrivant notamment un superbe but contre Zulte Waregem", met en avant la formation de D1A dans un communiqué publié sur son site web.

Shandre Campbell retrouvera un entraîneur qu'il connaît bien au KV Courtrai

"Bienvenue à Courtrai, Shandre. Bienvenue chez les Kerels !", conclut le club. Le joueur évoluera avec Michiel Jonckheere, un entraîneur qui le connaît bien pour avoir travaillé avec lui au Club de Bruges. Le natif d'Ostende est en poste au KV Courtrai depuis l'été 2025. Il a permis au club de retrouver l'élite en terminant deuxième de Challenger Pro League et espère désormais aider le club à se maintenir dans l'élite du football belge.

Shandre Campbell est une recrue qui pourrait apporter beaucoup au KV Courtrai. Il devra cependant parfois contrôler son fort caractère, ce qui lui a déjà fait défaut au Club de Bruges. Cela fait aussi partie de l'apprentissage d'un jeune joueur. Le natif de Johannesburg n'est encore âgé que de 21 ans.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Shandre Campbell

Plus de news

Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Nilsson - Campbell - Lawrence

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Nilsson - Campbell - Lawrence

11:20
Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

11:20
Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

09:52
🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

10:30
Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

10:01
Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

09:00
OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

08:30
OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

08:00
🎥 Malick Fofana rejoint le groupe de l’OL en Allemagne

🎥 Malick Fofana rejoint le groupe de l’OL en Allemagne

07:26
De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..." Interview

De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..."

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - Bassette

23:00
OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

23:00
Un ancien de Charleroi va rejoindre un club de D1A : accord trouvé

Un ancien de Charleroi va rejoindre un club de D1A : accord trouvé

22:30
Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père

Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père

22:00
Excellente nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern

Excellente nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern

21:30
64 équipes lors du prochain Mondial ? Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, se montre affirmatif

64 équipes lors du prochain Mondial ? Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, se montre affirmatif

21:00
Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée

Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée

20:30
Philippe Albert réagit au départ de Rudi Garcia : "Il peut partir la tête haute, contrairement à Tedesco"

Philippe Albert réagit au départ de Rudi Garcia : "Il peut partir la tête haute, contrairement à Tedesco"

20:00
Pisté par le Standard de Liège, Norman Bassette va finalement rejoindre un autre club belge

Pisté par le Standard de Liège, Norman Bassette va finalement rejoindre un autre club belge

19:30
Genk confirme et va réaliser le plus gros transfert entrant de son histoire

Genk confirme et va réaliser le plus gros transfert entrant de son histoire

19:00
Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent

Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent

18:30
1
Un nom se détache pour remplacer Rudi Garcia... mais qui sont les candidats plausibles ?

Un nom se détache pour remplacer Rudi Garcia... mais qui sont les candidats plausibles ?

18:00
1
Grosse surprise : un ancien du Standard veut rechausser les crampons en Belgique à l'âge de 44 ans

Grosse surprise : un ancien du Standard veut rechausser les crampons en Belgique à l'âge de 44 ans

16:45
Décès du double Ballon d'Or Kevin Keegan, légende du football anglais

Décès du double Ballon d'Or Kevin Keegan, légende du football anglais

17:30
1
Voilà les adversaires d'Anderlecht et La Gantoise en préliminaires européens

Voilà les adversaires d'Anderlecht et La Gantoise en préliminaires européens

16:11
Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?

Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?

15:45
Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !

Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !

15:15
C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

14:53
6
L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

13:00
1
🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

13:30
2
Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

12:00
Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

12:30
Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

20/07
L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026 Edito

L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026

11:40
4
Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

20/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved