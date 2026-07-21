Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

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La page Didier Deschamps s'est tournée ce samedi soir après la petite finale perdue par l'équipe de France contre l'Angleterre. Si l'on sait déjà quel autre champion du monde 1998 lui succèdera, on en sait maintenant plus sur le timing de son annonce.