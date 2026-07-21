Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

Anderlecht a transmis à l'UEFA sa liste de joueurs convoqués pour la double confrontation face à Hammarby. On y retrouve 18 noms, mais d'autres pourraient encore s'y ajouter. Une recrue de janvier encore relativement discrète y figure.

Jusqu'à mercredi 23h59, veille de la manche aller, Anderlecht peut encore modifier sa liste A pour y inscrire jusqu'à 25 noms. Il existe également une liste B. Cette dernière comprend les joueurs nés à partir du 1er janvier 2005, qui ont pu jouer pour le club sans interruption pendant au moins deux saisons. Le club peut y inclure autant de joueurs qu'il le juge nécessaire, mais cette liste doit être transmise à l'UEFA pour chaque match. Des jeunes comme Tristan Degreef, Joshua Nga Kana ou Jayden Onia Seke n'ont donc pas besoin de figurer sur la liste A pour pouvoir jouer.

Les Mauves ont communiqué cette liste A. Les nouveaux joueurs que sont Lukas Ambros, Giulian Biancone et Léo Pétrot y figurent notamment. Comme prévu, plusieurs blessés manquent à l'appel, on pense à Lucas Hey, Ilay Camara, Killian Sardella et Cédric Hatenboer.

Omar Sarr avec le noyau A après six mois d'acclimatation avec les Futures

Au milieu de terrain, on note la présence d'Omar Sarr. Il s'agit d'un Sénégalais de 18 ans, arrivé en janvier dernier du célébre formation de Diambars (qui a fourni au Sénégal des talents tels qu'Idrissa Gueye, Sadio Mané, Kara Mbodj, Bamba Dieng ou encore Ousseynou Niang). Le garçon a débuté huit matchs de D1B avec les RSCA Futures en début de saison. Vitor Bruno l'a intégré avec le noyau A dès cet été, d'où cette présence sur la liste remise à l'UEFA.

La liste en intégralité :

Gardiens : Colin Coosemans et Justin Heekeren

Défenseurs : Zoumana Keita, Léo Pétrot, Giulian Biancone, Moussa Ndiaye et Ludwig Augustinsson





Milieux de terrain : Nathan Saliba, Lukas Ambros, Enric Llansana, Mario Stroeykens, Omar Sarr et Marco Kana

Attaquants : Mihajlo Cvetković, Danylo Sikan, Luis Vazquez, César Huerta et Adriano Bertaccini