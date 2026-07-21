🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

La sélection espagnole a été superbement accueillie par ses supporters dans les rues de Madrid ce lundi. Près de deux millions de personnes se sont rendues dans les rues de la capitale pour féliciter l’équipe championne du monde.

En Espagne, c’est évidemment désormais l’heure de la fête après le sacre de la Roja en Coupe du monde. Les hommes de Luis de la Fuente célèbrent le deuxième titre mondial de l’histoire du pays, après celui remporté en 2010 en Afrique du Sud.

Une parade en bus et une présentation des joueurs

Les festivités se sont poursuivies jusque tard dans la soirée. Installés sur un bus, les joueurs ont parcouru les rues de Madrid sous les acclamations d’une foule immense. Les supporters espagnolsn’ont cessé de chanter et d’ovationner leurs champions. Ensuite, les joueurs ont été présentés un par un.

Vibes are high in Madrid after Spain won its second FIFA World Cup title 🏆 pic.twitter.com/Zt6s3cpPQD — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

L’entraîneur s’est adressé à la foule lors des célébrations : "Merci à l’Espagne de nous avoir soutenus et d’être là ce soir. […] Unis, nous sommes plus forts. Vive l’Espagne !"



Plusieurs joueurs ont également pris la parole pour remercier les supporters et partager leur joie. Le trophée a été présenté au public dans une ambiance festive, avec des chants, des drapeaux et des fumigènes aux couleurs du pays.