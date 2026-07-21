Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne

La Coupe du monde a désormais livré tous ses secrets après la finale entre l’Espagne et l’Argentine. Cette édition aura été marquée par de nombreux records et des statistiques intéressantes, même si certaines d’entre elles ne sont finalement pas si surprenantes.

Il était logique que la Coupe du monde 2026 soit le tournoi où le plus grand nombre de buts ait été inscrit. Avec 104 rencontres disputées, soit bien davantage que lors des éditions précédentes, les occasions de faire trembler les filets étaient naturellement plus nombreuses.

En chiffres absolus, le record est donc battu. Mais même en moyenne, cette édition s'est révélée particulièrement prolifique. Au total, 308 buts ont été inscrits en 104 matchs, soit une moyenne de 2,96 buts par rencontre.

Un record de buts en Coupe du monde

Les meilleurs buteurs ont répondu présents, offrant une lutte passionnante jusqu'au bout. Les plus grandes stars, comme Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé et d'autres, ont continué à marquer lors de la phase à élimination directe, et pas uniquement face à des adversaires plus modestes.

Une autre statistique retient particulièrement l'attention : jamais autant de buts n'avaient été inscrits dans le temps additionnel d'une Coupe du monde. Après les quarts de finale, le compteur affichait déjà 32 réalisations dans les arrêts de jeu, avant que plusieurs autres ne viennent encore s'ajouter lors du dernier carré.

Le temps additionnel, moment privilégié des buteurs

En quart de finale face à la Suisse, Lautaro Martínez a définitivement scellé la qualification de l'Argentine en marquant durant le temps additionnel de la prolongation. En demi-finale, il a récidivé en inscrivant le but du 2-1 contre l'Angleterre, une nouvelle fois dans le temps additionnel.



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Le match pour la troisième place, disputé samedi soir, a lui aussi offert un spectacle riche en rebondissements. Ousmane Dembélé pour la France et Jude Bellingham pour l'Angleterre ont chacun trouvé le chemin des filets dans les arrêts de jeu, portant le total à 36 buts inscrits dans le temps additionnel au cours de cette Coupe du monde.

Si l'on rapporte ces 36 buts inscrits dans le temps additionnel aux 308 réalisations du tournoi, cela représente 11,7 % des buts marqués après le temps réglementaire. C'est davantage que lors de la Coupe du monde 2018 (11,2 %), de l'édition 2022 (8,7 %) et de toutes les éditions précédentes.

Cette évolution s'explique toutefois en partie. Il y a plusieurs années, le temps additionnel était bien plus court, ce qui réduisait naturellement les possibilités de marquer après les 90 minutes. À cela s'ajoute désormais l'apparition des pauses d'hydratation. Celles-ci réduisent le temps de jeu effectif durant la seconde période et entraînent généralement plusieurs minutes supplémentaires de temps additionnel.

D'un point de vue statistique, les chances de voir un but être inscrit dans le temps additionnel sont donc plus élevées. Reste à voir si cette tendance se confirmera lors des prochains tournois, notamment si les pauses d'hydratation sont maintenues. Une chose est sûre : nous continuerons à suivre cette statistique de près lors des prochaines grandes compétitions.