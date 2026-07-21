Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

Mark van Bommel est clairement le favori pour remplacer Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges. L'expert mercato Sacha Tavolieri dévoile cependant le nom d'un autre candidat : Sergio Conceição. Le Portugais est actuellement sans club.

Des "discussions préliminaires" auraient déjà eu lieu entre l'Union belge de football et les représentants du coach portugais. Il n'y aurait cependant pas encore eu d'échange concret entre l'entraîneur lui-même et la Fédération belge.

Sérgio Conceição dispose d'un solide CV. Le Portugais a été entraîneur adjoint de son ancien club lorsqu'il était joueur, le Standard de Liège, à ses débuts dans sa carrière d'entraîneur. Il est ensuite notamment passé par le SC Braga, le FC Nantes, le FC Porto, l'AC Milan ou encore, dernièrement, Al-Ittihad.

Le Portugais a un lien direct avec la Belgique, lui qui a évolué sous les couleurs du Standard de Liège, club qu'il porte toujours dans son cœur. Le voir à la tête de la sélection belge pourrait alors également être particulier pour lui, même si c'est bien différent d'un rôle dans un club.

Un intérêt qui ne date pas d’hier

L'intérêt de l'Union belge pour le tacticien n'est pas nouveau. Il avait révélé avoir déjà été approché par la Fédération dans une interview accordée à TVI et CNN : "J'ai eu la possibilité d'entraîner une sélection qui sera présente au Mondial avant d'aller à Al-Ittihad et je n'ai pas accepté. J'ai reçu une invitation après le départ de Tedesco de la sélection belge. J'ai eu deux clubs français il y a peu de temps. C'est plus mon parcours. Ma carrière se déroulera davantage à l'étranger qu'au Portugal."



Reste désormais à voir si cette piste est réellement concrète et ce que souhaite l'entraîneur. À ce jour, la piste Mark van Bommel semble toujours la plus concrète. L'ancien entraîneur de l'Antwerp serait parfaitement ouvert à l'idée de reprendre la sélection belge. Il ne serait donc cependant pas le seul et unique candidat.