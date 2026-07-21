Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland

Scott Crabbé, journaliste football
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Le train est repassé une deuxième fois : les dessous de l'arrivée de Thomas Meunier à Sunderland
Photo: © photonews
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Après quelques jours de vacances bien mérités, Thomas Meunier retrouvera le chemin de l'entraînement à Sunderland. Le Diable Rouge était une priorité pour les Saints, qui ont su se montrer plus convaincants que Valence dans la dernière ligne droite des négociations.

En 2016 déjà, Thomas Meunier était tout proche de rejoindre la Premier League. Avant que le PSG ne se manifeste, c'est Middlesbrough qui semblait avoir ses faveurs : "On avait déjà eu une discussion avec l'entraîneur, Aitor Karankaqui me disait qu'il me voulait. Je rêvais d'aller en AngleterreMiddlesbrough jouait en Premier League".

Dix ans plus tard, l'Eurostar est repassé une seconde fois, et Meunier ne s'est pas privé de monter à bord. Alors que tout semblait prêt pour un transfert à Valence, le Gaumais va bien découvrir la Premier League avec Sunderland. Il pourrait y former un flanc droit cher au Club de Bruges, avec Chemsdine Talbi quelques mètres devant lui.

Mais au-delà de cette connexion intergénérationnelle entre anciens Brugeois, l'attrait de l'encadrement des Black Cats pour la Ligue 1 semble avoir joué. L'entraîneur, Régis Le Bris, est Français, tout comme le directeur sportif, Florent Ghisolfi.

Une petite colonie francophone outre-Manche

L'arrivée de Meunier s'est faite au détriment de Lutsharel Geertruida. Le Néerlandais avait été prêté par Leipzig la saison dernière, son option d'achat n'a pas été levée, pour permettre l'arrivée gratuite de notre compatriote. 

"La saison dernière, nous avons travaillé sur ce côté droit avec différents profils ; Lucha était l'un d'eux. Cet été, nous avons dû prendre une décision concernant l'ensemble du profil, car nous apprécions le joueur, mais il ne s'agit pas seulement de qualités techniques ; c'est un joueur complet", explique Régis Le Bris dans le Sunderland Echo.

Meunier plus complet encore que Geertruida ?

La polyvalence de Meunier a pesé dans la balance : "Nous avons eu une opportunité avec Thomas, qui a plus ou moins le même profil. Il peut jouer en tant que troisième défenseur central, probablement. Il peut jouer comme latéral, il peut jouer comme piston".

Malgré les 34 ans du Diable Rouge, Sunderland n'a pas hésité : "On peut être expérimenté et prêt à se donner à fond. C'est un joueur très expérimenté et de grande qualité, mais il est encore en forme. Cela nous permet d'avoir un effectif plus fourni et de créer de la concurrence à ce poste, ce qui sera intéressant".

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