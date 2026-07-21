Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

Manchester City met tout en œuvre pour attirer Ayyoub Bouaddi. Mais le LOSC réclame le jackpot pour son milieu de terrain de 18 ans. Pendant ce temps, d'autres grands clubs anglais restent à l’affût.

Ayyoub Bouaddi n'est plus un inconnu pour les suiveurs de la Ligue 1. Le LOSC avait recruté le milieu de terrain marocain en 2021, alors qu'il n'avait que 13 ans, en provenance des équipes de jeunes de l'AFC Creil, un club qui évolue en Régional 2, le septième échelon du football français.

Au cours des deux dernières saisons, Bouaddi a obtenu sa chance avec l'équipe première des Dogues et s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents du club nordiste. Le monde du football a désormais les yeux rivés sur lui. International marocain à huit reprises, le joueur de 18 ans a été l'une des révélations de la dernière Coupe du monde.

Manchester United, Arsenal et le PSG suivent Ayyoub Bouaddi, mais c'est Manchester City qui accélère

Les recruteurs des plus grands clubs, principalement anglais, suivent Ayyoub Bouaddi depuis un certain temps. Manchester United, Arsenal et le PSG ont déjà eu des contacts informels ces derniers mois avec Lille ainsi qu'avec l'entourage du milieu de terrain de 18 ans. En revanche, aucune négociation concrète n'a encore été entamée.

Selon The Athletic, Manchester City entend profiter de cette situation pour passer rapidement à l'action. Les Citizens voient en Bouaddi un renfort capable d'apporter une plus-value immédiate à l'effectif, tout en ayant le potentiel pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de l'équipe à moyen terme. Le Marocain serait également séduit par le projet du champion d'Angleterre.

Un prix fixé à… 100 millions d'euros

Lille entend toutefois faire monter les enchères. Les Dogues auraient fixé le prix de leur pépite à pas moins de 100 millions d'euros. À titre de comparaison, Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à 50 millions d'euros. Sous contrat jusqu'à l'été 2029 avec le LOSC, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen.





Manchester City est convaincu que Ayyoub Bouaddi peut devenir, à terme, l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Mais aucune garantie n'existe aujourd'hui. Les Citizens sont prêts à investir une somme importante pour attirer le milieu marocain en Premier League, mais ils ne sont pas disposés à débourser les 100 millions d'euros réclamés par Lille.