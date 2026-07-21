OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Jakke Van Britsom (19 ans) a prolongé son contrat avec le Club NXT jusqu'en 2030. L'attaquant de pointe a été formé au KSC Lokeren et au RSC Anderlecht avant de rejoindre le Club Bruges en 2022. Depuis la saison 2025-2026, il fait partie de l'équipe U23 du Club NXT.

Depuis ses débuts dans le football professionnel avec le Club NXT en avril 2025, il a déjà disputé 28 rencontres. En Challenger Pro League, il s'est montré décisif à cinq reprises grâce à des buts ou des passes décisives.

La saison dernière, le jeune attaquant a également disputé neuf matches en UEFA Youth League. Il y a inscrit deux buts, face aux U19 du FC Barcelone et d'Arsenal, tout en délivrant une passe décisive. Avec les U19 du Club de Bruges, il a atteint la finale à Lausanne contre le Real Madrid.

Sur la scène internationale, Jakke Van Britsom a déjà été sélectionné avec les équipes nationales belges U18 et U19. Avec les U19, il compte désormais cinq sélections, pour un but et une passe décisive.

Le Club de Bruges mise sur son développement

"Son évolution est aujourd'hui récompensée par une prolongation de contrat, qui le lie désormais au Club de Bruges jusqu'en 2030", a indiqué le club dans un communiqué officiel.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 300 000 euros. Tout porte à croire que cette cote pourrait fortement grimper dans les mois ou les années à venir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Jakke Van Britsom

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Van Britsom - Nilsson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/07: Van Britsom - Nilsson

13:00
Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

Les recrues...et un invité surprise au milieu : découvrez la liste d'Anderlecht contre Hammarby

13:30
Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

11:00
OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

OFFICIEL : Shandre Campbell quitte Bruges et retrouve un entraîneur qu'il connaît bien en Pro League

09:30
D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

D'ores et déjà forfait pour la reprise contre Anderlecht : la tuile pour un cadre de la RAAL

12:15
Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

Manchester City veut s’offrir la révélation marocaine du Mondial, mais… Lille réclame 100 millions d’euros !

14:00
"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

12:40
1
Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

Un ancien assistant et entraîneur intérimaire du Standard se lance dans un nouveau défi à l’étranger

11:20
"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

12:00
Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne Factcheck

Ce record de la Coupe du monde 2026 qui en dit long sur le football moderne

11:40
Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

Un ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard de Liège candidat pour remplacer Rudi Garcia ?

09:52
1
🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

🎥 Énorme fête en Espagne après le sacre de la Roja à la Coupe du monde 2026

10:30
Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

Zinédine Zidane a signé son contrat avec l’équipe de France

10:01
1
Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

09:00
OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

OFFICIEL : un ancien talent du Bayern rejoint un club de Pro League

08:30
OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

OFFICIEL : un milieu offensif japonais débarque à Saint-Trond

08:00
🎥 Malick Fofana rejoint le groupe de l’OL en Allemagne

🎥 Malick Fofana rejoint le groupe de l’OL en Allemagne

07:26
De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..." Interview

De Tubize à la D1 bulgare...et buteur dès son premier match : "Je garde de bons souvenirs de la RUTB, mais..."

07:00
Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père

Nathan De Cat ne déménage pas seul en Allemagne : il pourra compter sur le soutien de son père

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Kuavita - Ferraro - De Bruyne

23:00
Un ancien de Charleroi va rejoindre un club de D1A : accord trouvé

Un ancien de Charleroi va rejoindre un club de D1A : accord trouvé

22:30
OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

OFFICIEL : Léandre Kuavita a trouvé un nouveau club en Belgique

23:00
Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent

Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent

18:30
1
Excellente nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern

Excellente nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern

21:30
1
Voilà les adversaires d'Anderlecht et La Gantoise en préliminaires européens

Voilà les adversaires d'Anderlecht et La Gantoise en préliminaires européens

16:11
64 équipes lors du prochain Mondial ? Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, se montre affirmatif

64 équipes lors du prochain Mondial ? Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, se montre affirmatif

21:00
Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée

Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée

20:30
Philippe Albert réagit au départ de Rudi Garcia : "Il peut partir la tête haute, contrairement à Tedesco"

Philippe Albert réagit au départ de Rudi Garcia : "Il peut partir la tête haute, contrairement à Tedesco"

20:00
Genk confirme et va réaliser le plus gros transfert entrant de son histoire

Genk confirme et va réaliser le plus gros transfert entrant de son histoire

19:00
Un nom se détache pour remplacer Rudi Garcia... mais qui sont les candidats plausibles ?

Un nom se détache pour remplacer Rudi Garcia... mais qui sont les candidats plausibles ?

18:00
1
Grosse surprise : un ancien du Standard veut rechausser les crampons en Belgique à l'âge de 44 ans

Grosse surprise : un ancien du Standard veut rechausser les crampons en Belgique à l'âge de 44 ans

16:45
Décès du double Ballon d'Or Kevin Keegan, légende du football anglais

Décès du double Ballon d'Or Kevin Keegan, légende du football anglais

17:30
1
Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?

Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?

15:45
Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !

Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !

15:15
C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

14:53
6
Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

20/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved