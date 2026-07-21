OFFICIEL : un jeune buteur belge prolonge son contrat avec le Club de Bruges

Jakke Van Britsom (19 ans) a prolongé son contrat avec le Club NXT jusqu'en 2030. L'attaquant de pointe a été formé au KSC Lokeren et au RSC Anderlecht avant de rejoindre le Club Bruges en 2022. Depuis la saison 2025-2026, il fait partie de l'équipe U23 du Club NXT.

Depuis ses débuts dans le football professionnel avec le Club NXT en avril 2025, il a déjà disputé 28 rencontres. En Challenger Pro League, il s'est montré décisif à cinq reprises grâce à des buts ou des passes décisives.

La saison dernière, le jeune attaquant a également disputé neuf matches en UEFA Youth League. Il y a inscrit deux buts, face aux U19 du FC Barcelone et d'Arsenal, tout en délivrant une passe décisive. Avec les U19 du Club de Bruges, il a atteint la finale à Lausanne contre le Real Madrid.

Sur la scène internationale, Jakke Van Britsom a déjà été sélectionné avec les équipes nationales belges U18 et U19. Avec les U19, il compte désormais cinq sélections, pour un but et une passe décisive.

Le Club de Bruges mise sur son développement

"Son évolution est aujourd'hui récompensée par une prolongation de contrat, qui le lie désormais au Club de Bruges jusqu'en 2030", a indiqué le club dans un communiqué officiel.





Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 300 000 euros. Tout porte à croire que cette cote pourrait fortement grimper dans les mois ou les années à venir.