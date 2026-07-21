Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un Mondial à 64 équipes, une bonne idée ? Michel Preud’homme s’interroge et a un avis très clair
Photo: © photonews
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Élargir la prochaine Coupe du monde à 64 équipes serait une décision majeure de la FIFA. Il est bien probable qu’elle soit prochainement prise, mais serait-ce une bonne chose ? L’ancien Diable Rouge Michel Preud’homme s’interroge et se montre opposé à une nouvelle réforme.

Qui dit Coupe du monde à 64 équipes dirait 16 équipes supplémentaires qualifiées par rapport à la dernière Coupe du monde 2026 et 32 de plus qu’en 2022. "Je me demande quel sens conserveraient alors les éliminatoires", a souligné l’ancien Diable Rouge, selon Sudinfo. "Les phases de qualification perdraient une grande partie de leur intérêt et s’apparenteraient presque à une série de matchs amicaux si la quasi-totalité des nations obtenait son billet pour le tournoi final."

"Avant cette édition à 48 équipes, beaucoup s’interrogeaient déjà sur le niveau de compétitivité. Or, ce Mondial a démontré que chaque sélection avait, à un moment ou à un autre, prouvé qu’elle méritait sa place", a-t-il ajouté.

Michel Preud’homme contre une réforme à 64 équipes

Michel Preud’homme ne se montre pas favorable à un nouvel élargissement : "À mes yeux, il ne faut pas aller plus loin. Je préfère laisser le temps à ce nouveau format de s’installer avant d’envisager une nouvelle réforme. En l’état, je ne vois pas l’intérêt d’élargir davantage la compétition."

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a récemment affirmé que le prochain Mondial se disputera à 64 équipes. Cela n’est toutefois pas encore vraiment confirmé, mais il est bien possible que l’on se tourne vers ce scénario, qui ne semblerait pas déplaire à la FIFA et à son président, Gianni Infantino. Plus d’équipes voudrait dire plus de matchs, ce qui voudrait également dire plus de rentrées d’argent.


Rien n’est encore officiel, mais une chose est sûre : un nouvel élargissement à 64 équipes ne fait pas l’unanimité. Lorsque Michel Preud’homme évoluait encore entre les perches belges, le nombre d’équipes s’élevait à 24, soit près de trois fois moins.

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