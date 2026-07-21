"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités" : Enzo Fernández sort du silence
Photo: © photonews
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Exclu après avoir reçu un second carton jaune en finale de la Coupe du monde, Enzo Fernández s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Le milieu argentin a rappelé que l’engagement pour le maillot dépassait les résultats et a remercié les supporters pour leur soutien.

Le milieu de Chelsea a condamné son équipe avant le but décisif inscrit par Ferran Torres en prolongation (106e, 1-0 pour l'Espagne). Il a été expulsé à la suite d’un tacle violent sur le meilleur jeune talent du tournoi, Pau Cubarsí (90+3e).

"Avec le temps, on comprend qu’il existe quelque chose de bien plus grand qu’un résultat", souligne Enzo Fernández. "Depuis des années, ce groupe représente notre pays de la meilleure des manières. Il montre que rivaliser ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à tout donner pour ce maillot et à ne jamais baisser les bras."

Fier de son équipe

Il se montre fier : "Je suis fier de faire partie de ce groupe qui a toujours assumé ses responsabilités, qui s’est battu au plus haut niveau et qui a défendu ces couleurs avec fierté, humilité et engagement."

Le natif de San Martín est ensuite passé aux remerciements envers les supporters : "Je tiens à remercier tous les supporters argentins. Merci d’être toujours présents, de nous accompagner à chaque match, pour votre affection, votre soutien inconditionnel et pour nous faire sentir comme à domicile partout dans le monde."

"Porter le maillot de mon pays est le plus grand honneur de ma carrière, et je continuerai à tout donner chaque fois que j’aurai l’occasion de le défendre", conclut le joueur de 25 ans.

Dans cette Coupe du monde, Enzo Fernández a pris part à sept des huit matchs de sa sélection. Il est simplement resté sur le banc lors de la dernière journée de la phase de groupe face à la Jordanie. Le reste du temps, il a chaque fois été titulaire et a planté un total de deux buts.

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