Gustaf Nilsson en route vers un transfert en Allemagne ?

Gustaf Nilsson pourrait rebondir en deuxième division allemande, où une porte de sortie lui est offerte. Tout indique que le transfert a de grandes chances de se concrétiser.

Le Club de Bruges avait déboursé près de sept millions d'euros à l'été 2024 pour arracher Gustaf Nilsson à l'Union Saint-Gilloise. L'attaquant suédois de 29 ans avait été recruté afin de succéder à Igor Thiago.

Mais Nilsson n'est jamais parvenu à répondre aux attentes. S'il a bénéficié d'un temps de jeu régulier lors de sa première saison, ses apparitions se sont considérablement raréfiées la saison dernière. L'international suédois (11 sélections) n'a disputé que quelques minutes.

Une blessure avait fait capoter un départ en hiver

Lors du dernier mercato hivernal, il était tout proche de rejoindre Samsunspor. Une légère blessure avait toutefois semé le doute dans l'esprit des dirigeants turcs, retardant l'opération jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour finaliser les démarches administratives avant la clôture du marché.

Le Hertha Berlin en pole

Selon le BILD, le départ de Nilsson pourrait cette fois se concrétiser. Le Hertha Berlin et le Club de Bruges seraient en négociations. Reste à voir également ce que penserait le joueur d'un transfert en seconde division allemande. Un prêt pourrait être une option.

Le club de la capitale allemande a terminé à la septième place de la 2. Bundesliga la saison dernière. Son objectif est clair : retrouver l'élite du football allemand.





Pour y parvenir, le Hertha souhaite renforcer son secteur offensif et considère Gustaf Nilsson comme la pièce manquante de son effectif. Pour le Suédois, ce transfert représenterait également une excellente opportunité de relancer une carrière qui s'est enlisée à Bruges.