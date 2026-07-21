Nouveau coup de maître ? L'Union a identifié le probable successeur de Kjell Scherpen dans ses buts

Si Kjell Scherpen venait à partir en Angleterre, un nouveau gardien débarquerait à coup sur au Parc Duden. La direction a déjà ciblé le potentiel successeur du géant Néerlandais.

Kjell Scherpen pourrait quitter l’Union SG plus vite que prévu. Le gardien néerlandais est dans le viseur d’Ipswich Town et cet intérêt est entre-temps devenu concret. Une offre de pas moins de 8 millions d’euros serait prête. Un montant conséquent, mais typique du championnat anglais. Le promu en Premier League a reçu beaucoup d’argent grâce à la montée et veut attirer Scherpen pour s’y maintenir.

Qui pour remplacer Schepren dans les buts unionistes ?

Les Bruxellois avaient recruté Scherpen l’été dernier pour 2 millions d’euros à Brighton et semblent pouvoir réaliser une belle plus-value, même si Brighton touchera une part substantielle (environ 40%) de la revente.

L'ancien gardien d'Ostende a beau avoir commis quelques erreurs sur des frappes de loin, notamment en Ligue des Champions, ses arrêts réflexes et ses sorties dans le trafic aérien manqueront à sa défense. Et cela à deux semaines du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt.

Jonas Kersken, du fond de tableau en 2. Bundesliga à la Ligue des Champions ?

Son successeur doit donc être trouvé très vite. Cela tombe bien, la direction a, comme toujours, joué la carte de l'anticipation en jetant son dévolu sur Jonas Kersken, à en croire les informations de Sky Sport.

Kersken a commencé sa carrière chez les jeunes de SG Unterrath (jusqu’en 2017), SF Baumberg (2017-2018), Rot-Weiss Essen (2018-2019), puis au Borussia Mönchengladbach, où il a été promu en équipe première sans toutefois y jouer.





© photonews

Il a donc évolué avec les espoirs du Borussia, a été prêté à Meppen (oui, le club où l'Union avait été dénicher Deniz Undav) puis à l’Arminia Bielefeld, et ce dernier club l’a finalement recruté il y a deux ans pour environ 300 000 euros. Sa valeur marchande était alors de cet ordre, mais elle atteint désormais 1 million d’euros selon Transfermarkt.

La saison dernière, il était le numéro 1 incontesté de Bielefeld et n’a manqué qu’un seul match en deuxième division allemande. Il a signé sept clean sheets en 35 rencontres au sein d’une équipe de bas de tableau, qui n’a conservé sa place au deuxième échelon que de justesse.