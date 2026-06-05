Fin de l'incertitude pour le deuxième adversaire de la Belgique ? L'Iran enfin fixé sur son sort

La Coupe du monde qui se jouera au Mexique, au Canada et aux États-Unis, débutera dans moins d'une semaine. Le coup d'envoi de la compétition sera donné jeudi soir à Mexico City par 'La Verde' face à l'Afrique du Sud entraînée par Hugo Broos.

L'Equipe nationale d'Iran jouera contre la Belgique le 21 juin, à l'occasion du deuxième match des Diables Rouges dans le groupe G de cette Coupe du Monde. La partie se jouera au SoFi Stadium (Inglewood, Californie), antre des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers (NFL).

La préparation est loin d'être idéale pour le futur adversaire des Diables Rouges. En effet, en raison des problèmes géopolitiques auxquels fait face le pays, il y a eu beaucoup de spéculations quand à sa participation à la compétition organisée en partie aux États-Unis.

La 'Team Melli' avait eu recours à "un changement nécéssaire" comme expliqué par le président de la fédération iranienne de football et "approuvé par la FIFA" il y a de cela quelques semaines. En effet, l'Iran avait demandé à finalement changer de lieu de résidence pour loger au Mexique plutôt qu'aux États-Unis, comme évoqué précédemment (lire ICI).

Le groupe iranien a décroché le précieux sésame ?

L'Iran, qui a élu son nouveau camp de base à Tijuana près de la frontière, avait obtenu ses visas pour le Mexique il y a peu, à une semaine du début de la Coupe du monde. Mais avec trois matches de groupe prévus aux États-Unis, le groupe iranien est certain d'une chose : il sera d'ores et déjà forcé de faire des aller-retours entre les deux pays.

Cette fois, l'Iran aurait enfin obtenu l'autorisation de poser le pied aux États-Unis. Selon Romain Molina, les joueurs iraniens auraient enfin reçu leur visa pour le pays de l'Oncle Sam : "Ils ont été réalisés à l'ambassade américaine de Turquie avec une grande insistance/lobbying de la FIFA auprès de Washington pour éviter un (nouveau) scandale. Cependant, l'équipe nationale aura son camp de base au Mexique vu que les Etats-Unis refusent qu'elle reste plus d'un certain laps de temps sur leur sol (même si les rencontres iraniennes se joueront aux USA, ils doivent repartir au Mexique rapidement après)", a relayé le journalistesur sa page Facebook.





Voilà qui vient retirer une très grosse épine du pied de la FIFA qui sans cela, aurait dû avoir recours à la réorganisation de plusieurs rencontres dont celle des Diables Rouges. Les Iraniens doivent toujours jouer leurs matches de la phase de groupes aux États-Unis : le premier contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin. Et après la rencontre face aux Diables Rouges (21 juin)dans la même ville, l'Iran ponctuera sa phase de groupe à Seattle contre l'Égypte le 27 juin.

La Team Melli est actuellement toujours en Europe. Elle avait affronté le Mali (à huis clos) ce jeudi à Antalya, à l'occasion de son ultime match de préparation. L'Iran et sa délégation s'envoleront ensuite demain (samedi) pour l'Espagne, avant de faire le grand saut dimanche en direction du Mexique.