"C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur" : Philippe Albert attendait beaucoup plus des cadres

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur" : Philippe Albert attendait beaucoup plus des cadres

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Philippe Albert n'est pas inquiet malgré le partage contre l'Égypte. Pour lui, les Diables ont les moyens de remporter leurs deux prochains matches.

Philippe Albert n'était pas à Seattle pour suivre les débuts des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2026. L'ancien défenseur, contraint de rester en Belgique pour des raisons de santé, a analysé le partage 1-1 contre l'Égypte pour le journal Le Soir.

Que faire quand Doku est cadenassé ?

"On a eu besoin de 45 minutes de rodage et ce n’était pas prévu. Le mérite en revient en bonne partie à l'Égypte. Elle a réussi à mettre Jeremy Doku sous l'éteignoir. Il sera attendu au tournant durant tout le tournoi". Pour Albert, le plan égyptien a parfaitement fonctionné. Mais il estime que les autres cadres belges n'ont pas profité des espaces laissés par la défense adverse.

"Dans ces cas-là, c'est aux autres joueurs à prendre leurs responsabilités. S'il y a deux ou trois hommes sur Doku, des gars comme Tielemans, De Bruyne, Trossard ou De Ketelaere doivent demander le ballon et profiter des espaces. Cela n'a pas été le cas en première période. C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur de champ de cette première période. Et ce, même si cela reste particulier, avec un premier match dans un premier tournoi."

Des changements gagnants pour Garcia

L'ancien Diable a apprécié les choix de Rudi Garcia au retour des vestiaires. Les changements ont eu un effet positif sur le jeu. "Généralement, les entraîneurs attendent l'heure de jeu pour faire des changements mais Rudi Garcia l'a fait un peu avant. Il avait ses raisons. Et le résultat lui donne raison. Les changements ont apporté quelque chose".

Lire aussi… "La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges
Malgré une première période inquiétante, Albert ne tire pas la sonnette d'alarme. Il est convaincu que les Diables Rouges ont les moyens de terminer en tête du groupe. "Je suis inquiet à la suite de la première période livrée par les Diables mais pas du tout inquiet après ce premier partage. Il n’a rien de catastrophique. On a évité la défaite face à un adversaire réputé. Je crois que ce premier match est de bon augure pour la suite des événements. On va faire six sur six et se qualifier pour la phase suivante. Et si ce n'est pas le cas, on n'aura rien à revendiquer dans ce tournoi".

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