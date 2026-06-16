Ils ont volé la vedette aux favoris du groupe : l'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendu coup pour coup

L'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont quittés sur un spectaculaire 2-2 cette nuit à Los Angeles. Le groupe G est très ouvert pour le moment.

L'Iran et la Nouvelle-Zélande n'étaient pas les deux équipes que l'on attendait pour offrir du spectacle de cette Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pourtant, les deux sélections ont livré un match débridé, conclu sur un partage 2-2. Une rencontre qui laisse les quatre équipes du groupe G à égalité après la première journée.

La Nouvelle-Zélande a marqué en premier

La Nouvelle-Zélande a frappé la première grâce à Elijah Just après une belle combinaison avec la star de cette sélection Chris Wood. L'Iran a répondu sans paniquer. Ramin Rezaeian a permis à son pays de revenir au score juste avant la mi-temps. À la pause, impossible de dire qui méritait de mener.

Au retour des vestiaires, Just a redonné l'avantage à la Nouvelle-Zélande en s'offrant un doublé. Dix minutes plus tard, Mohammad Mohebi a répondu de la tête pour faire 2-2.

À 2-2, le rythme n'est pas retombé. Les deux équipes ont continué à se projeter vers l'avant et l'Iran est passé tout près d'un troisième but dans les arrêts de jeu. Il a fallu un sauvetage sur la ligne d'un défenseur néo-zélandais pour empêcher la Team Melli de repartir avec les trois points.

Tout le monde a un point

Ce partage fait les affaires de la Belgique et de l'Égypte, qui s'étaient quittées sur le même score, 1-1, quelques heures plus tôt. La victoire néo-zélandaise aurait déjà créé un premier écart au classement, mais avec ce 2-2, les quatre équipes du groupe G comptent un point. L'Iran pourra nourrir quelques regrets après son énorme occasion dans le temps additionnel.





Pour le moment, ce groupe a réservé des surprises, même si c'est souvent le cas lors d'une Coupe du monde. Les Diables Rouges devront obligatoirement s'imposer face à l'Iran dimanche à 21h.