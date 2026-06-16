"La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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"La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges
Photo: © photonews

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Le partage contre l'Égypte n'a pas laissé une bonne impression. La presse étrangère pointe les nombreuses lacunes des Diables Rouges, tout en soulignant l'entrée décisive de Romelu Lukaku.

Les Diables Rouges sont passés à côté de leur premier match de Coupe du monde. Accrochée par l'Égypte 1-1, la Belgique peut s'estimer heureuse d'avoir pris un point. Les Pharaons se sont procuré plusieurs grosses occasions et auraient pu repartir avec la victoire.

Les Diables s'en sortent bien contre l'Égypte

La prestation belge a été commentée à l'étranger, sans ménagement. De Telegraaf ne mâche pas ses mots: "La Belgique déçoit et a besoin du remplaçant Romelu Lukaku pour éviter une défaite contre l'Égypte", titrait le quotidien néerlandais.

Après le but encaissé, les Diables Rouges ont été sonnés, observe De Telegraaf. "La Belgique a longtemps joué contre elle-même et s'est difficilement créé des occasions", lit-on. La NOS le dit tel quel: "Des Belges apathiques se réveillent trop tard et entament le Mondial par un nul contre l'Égypte."

La presse étrangère n'épargne pas la Belgique

"Plus que mérité, l'Égypte prend un point aux Belges, qui peuvent remercier Romelu Lukaku: 1-1." L'entrée de Romelu Lukaku est une nouvelle fois mise en avant. "Il l'a fait de manière incroyable. "Il n'a eu besoin que de 28 secondes pour montrer à quel point il est important", écrit VI.

En France, L'Équipe se montre très sévère envers nos Diables. "Cela faisait longtemps que la Belgique n'avait pas été autant surclassée", écrit le média. "Les Diables Rouges ont trop peu joué et ont manqué de justesse dans leurs intentions. Ils ont été mis de côté, une leçon à retenir."

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L'Équipe descend les Diables

"La Belgique a eu le ballon en première période, mais n'en a presque rien fait", constate-t-on en France. Selon le quotidien, un milieu est passé à côté de son match : "Onana a perdu un nombre de ballons inhabituel." Pour L'Équipe, les autres Diables n'ont pas assez aidé Doku : "Privé du soutien de ses latéraux, Timothy Castagne et Thomas Meunier, Doku a eu de mal à faire la différence".

Le Daily Mail est convaincu que c'est l'Égypte qui aura des regrets après ce match. "L'Égypte passera des nuits blanches après cette rencontre à Seattle, après avoir laissé filer plusieurs énormes occasions".

En Angleterre, on attendait Lukaku, et l'attente a été longue. "Le sélectionneur français Rudi Garcia a pris son temps, mais a fini par écouter. À la 66e minute, il a sorti l'attaquant d'Atalanta, Charles De Ketelaere, transparent", écrit le Daily Mail.

L'Iran sera à nouveau un test important

En Espagne, MARCA a opté pour un titre parlant: "Lukaku arrive juste à temps." Le but encaissé n'a pas eu d'impact sur les Diables, selon eux. "Même le but encaissé n'a pas réveillé l'équipe de Rudi Garcia. Les Diables Rouges ont continué à jouer avec trop peu d'idées."

Les deux équipes auraient pu marquer, mais... "L'essentiel pour la Belgique, c'est qu'il (Romelu Lukaku, ndlr) soit arrivé à temps pour arracher le nul."

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