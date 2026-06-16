La France souffre mais envoie un sérieux message, Kylian Mbappé se rapproche de Miroslav Klose

Dans la douleur pendant 45 minutes, l’équipe de France s’est imposée face au Sénégal, ce mardi soir, pour son entrée en lice. Auteur de ses treizième et quatorzième buts en Coupe du monde, Kylian Mbappé s’est encore rapproché du record détenu par Miroslav Klose.

Après les accrocs des Pays-Bas, du Brésil, de l’Espagne et de la Belgique, l’équipe de France avait à cœur de commencer sa Coupe du monde de la meilleure des manières contre le (vice ?) champion d’Afrique, le Sénégal.

Emmenés par un quatuor offensif Doué - Dembélé - Olise - Mbappé, les Bleus n’ont cependant pas montré grand-chose en première période, si ce n’est des pertes de balle : près de cinquante passes ratées dans le premier acte, un seul tir seulement, et non cadré.

Avec 0,02 (!) but attendu au retour des vestiaires, la France aurait pu se retrouver menée au score par le Sénégal, qui s’est procuré les meilleures occasions via Nicolas Jackson (25e) et Ismaïla Sarr (45+6e) et qui aurait probablement mérité de mener d’un but, mais qui a raté le coche.

Une France à deux visages face au Sénégal

Visiblement bien sermonnés par Didier Deschamps, les Français ont montré de meilleures intentions après la reprise, et se sont créé deux très grosses occasions d’ouvrir le score. Mais tant Michael Olise (53e) que Kylian Mbappé (57e) ont buté sur Édouard Mendy.

L’attaquant du Real Madrid espérait quant à lui recevoir un penalty une minute plus tard après un tacle de Sadio Mané dans la surface. Appelé par la VAR, l’arbitre irano-australien Alireza Faghani a estimé que Mbappé avait lui-même initié le contact, qui ne paraissait déjà pas très évident, même à l’aide d’un ralenti.





Kylian Mbappé se rapproche du record de buts en Coupe du monde

Transfigurée en seconde période, la France a continué à pousser et a finalement logiquement ouvert le score après l’heure de jeu, grâce à une passe tranchante de Michael Olise et une finition croisée de Kylian Mbappé (1-0, 66e). Le treizième but en Coupe du monde de Mbappé, qui se rapproche à trois petites unités du record de Miroslav Klose.

Enfin devant au score, les Bleus ont cependant bien cru se faire doucher deux minutes plus tard, mais le but de Nicolas Jackson, lancé dans la profondeur, a été annulé pour une position de hors-jeu (68e). Dans la foulée, c’était au tour de Désiré Doué de mettre Édouard Mendy à contribution, d’une belle frappe (74e).

En perdition sur le plan physique, le Sénégal a une nouvelle fois craqué à dix minutes du terme, sur une nouvelle passe tranchante venue de la deuxième ligne. Adrien Rabiot à la baguette, cette fois, avec un caviar pour Bradley Barcola, qui fait la différence juste après sa montée au jeu (2-0, 81e).

Temps additionnel de folie, Mbappé au-dessus du lot

Le Sénégal méritait toutefois d’inscrire un but dans cette rencontre, et l’a fait dans le temps additionnel sur une frappe d’Ibrahim Mbaye, bien servi par Iliman Ndiaye, et qui a profité de la petite faute de main de Maignan (2-1, 90+4e). Un espoir de courte durée pour les Lions de la Teranga, qui ont vu Kylian Mbappé remettre deux buts d’écart quelques instants plus tard, d’une superbe frappe hors rectangle (3-1, 90+6e).

Victoire, donc, des Français, qui ont souffert mais qui auront mérité ce succès au regard de leur seconde période. Kylian Mbappé dépasse le nombre de buts en Coupe du monde de Lionel Messi et se rapproche donc à deux petites longueurs de Miroslav Klose.