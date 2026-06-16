L'Iran contraint de quitter Los Angeles juste après son match : la Team Melli crie au scandale

Le sélectionneur iranien ne comprend pas pourquoi son équipe a dû quitter Los Angeles quelques heures après son match.

L'Iran n'a pas seulement dû gérer son partage 2-2 contre la Nouvelle-Zélande. Après la rencontre, la sélection iranienne a été contrainte de quitter Los Angeles dans la foulée pour rejoindre Tijuana, au Mexique. Une décision qui passe très mal au sein de la Team Melli.

L'équipe la plus maltraitée du Mondial selon Ghalenoei

Amir Ghalenoei, le sélectionneur de l'Iran, a vivement critiqué cette décision. "Ils nous ont dit que nous devions partir immédiatement. Cela nous inquiète beaucoup. Franchement, nous ne comprenons pas pourquoi ils nous renvoient. C'est très étrange. On dirait que d'autres décident de notre départ. Notre président n'est pas là, nos médias ne sont pas là, une grande partie de notre équipe dirigeante n'est pas là. Je pense que notre équipe est peut-être la plus maltraitée de toute la Coupe du Monde."

Un départ très rapide

Les Iraniens ont quitté le stade à 22h07 pour rejoindre l'aéroport. Un vol les attendait à 23 heures pour rejoindre Tijuana, où ils séjourneront avant de revenir en Californie dans quelques jours.

Une situation difficile à comprendre pour le sélectionneur, qui estime que cette organisation complique la préparation de son équipe. "Nous sommes heureux de retrouver le peuple mexicain à Tijuana, mais d'un point de vue technique, nous aurions dû rester ici ce soir. Ils compliquent de plus en plus la situation, ils multiplient les obstacles, mais nous continuerons à faire de notre mieux".

L'Iran jouera à nouveau à Los Angeles

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La Team Melli retrouvera Los Angeles le 21 juin à 21 heures pour affronter la Belgique. Cette rencontre s'annonce capitale. Après les partages entre la Belgique et l'Égypte 1-1, puis entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, les quatre équipes du groupe G comptent un point. Le vainqueur de ce duel sera qualifié pour la suite du tournoi.