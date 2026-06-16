Nathan Ngoy réalise une performance qu'aucun Diable Rouge n'avait réussie... depuis 1986

La Belgique n'a pas convaincu contre l'Égypte, mais Nathan Ngoy a marqué des points. Le défenseur a rejoint Franky Van der Elst dans les statistiques.

Les Diables Rouges ont laissé filer des points dès leur premier match de Coupe du monde. Face à une Égypte dangereuse, la Belgique s'en est sortie avec un partage 1-1, malgré une prestation loin de convaincre. Quelques points positifs sont à retenir.

Ngoy fait ses débuts en Coupe du monde contre l'Égypte

Nathan Ngoy a effectué ses débuts en Coupe du monde contre l'Égypte et l'a fait de manière solide sur le plan statistique. Le défenseur de Lille ne s'est pas contenté de bien défendre. Il a aussi été très propre dans ses relances, avec 68 passes réussies sur 70, soit 97,1% de réussite

Selon Opta, il faut remonter à Franky Van der Elst, contre le Mexique en 1986 (98,1 %), pour retrouver un Belge plus précis dans ses passes lors de ses débuts en Coupe du monde, parmi les joueurs ayant tenté au moins quinze transmissions.

97.1% - Nathan Ngoy completed 68 of his 70 passes against Egypt (97.1%), the highest passing accuracy for a Belgium player with at least 15 passes on their FIFA World Cup debut since Franky Van der Elst against Mexico in 1986 (98.1%).



Neat. pic.twitter.com/UGQFn4uliE — OptaJohan (@OptaJohan) June 15, 2026

68 des 70 passes ont trouvé preneur

Ngoy fait partie des rares joueurs à être sortis du lot. Solide dans les duels, le défenseur du LOSC s'est distingué par sa qualité de relance. Il a très peu perdu de balle et a cherché à jouer juste, sans prendre de risques.



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Ce premier match confirme le choix de Rudi Garcia. Aligné d'entrée malgré son manque d'expérience internationale, l'ancien du Standard n'était pas impressionné.