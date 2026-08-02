Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

L'Union aurait-elle déniché sa nouvelle perle passée sous les radars. Le club serait tombé sur le profil de Mattéo Pezard, qui pourrait venir renforcer le flanc gauche saint-gillois.

L'Union Saint-Gilloise a joué la carte de l'anticipation durant ce mercato : la direction a transféré Keo Boets, Nikki Havenaar, Nohim Chibani, Ondrej Kricfalusi, Darius Olaru, Relebohile Mofokeng, Ilan Hurtevent assez tôt durant l'été, pour permettre à David Hubert de disposer d'un noyau assez compétitif pour la double confrontation contre Bodø/Glimt en Ligue des Champions.

Mais une nouvelle fois, la saison sera longue : l'Union est déjà assurée de disputer l'Europe au moins jusqu'en janvier. Et le noyau devra encore faire face à des départs. Celui de Kjell Scherpen a conduit à l'arrivée d'Hervé Koffi. D'autres mouvements sont encore en préparation.

Jamais rebutée à l'idée de réaliser une bonne affaire, la direction semble avoir jeté son dévolu sur Mattéo Pezard, un latéral gauche français de 22 ans. Comme l'écrit Sacha Tavolieri, le logiciel data des Bruxellois a renseigné le nom du joueur de l’Olympique Saumur (4e division française).

Mattéo Pezard, nouveau prospect des bases de données de l'Union

Formé au Mans jusqu'à ses 17 ans, Pezard a poursuivi son écolage à Sochaux. Il y a grimpé les échelons jusqu'à collecter deux courtes apparitions avec l'équipe première, mais a surtout joué avec la réserve.

Sochaux l'a ensuite laissé sans club, c'est comme ça que l'Olympique Saumur l'a relancé il y a un an. En quatrième division, Pezard a enfin pu enchaîner, livrant une saison pleine sur son côté gauche. De quoi se démarquer dans les bases de données unionistes. Le joueur aurait même déjà discuté avec le staff de l'Union.





Cela débouchera-t-il sur un nouveau transfert que personne n'avait vu venir ? Ce n'est en tout cas pas la première fois que les Saint-gillois sondent le vivier français cet été : Chibani avait déjà créé la surprise avec son transfert en provenance de Quevilly - Rouen (Ligue 3).