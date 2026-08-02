Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

Gyrano Kerk fait partie des cadres de l'Antwerp arrivé en fin de contrat cet été. L'international surinamien a retrouvé chaussure à son pied du côté de la Turquie.

Ces deux dernières saisons, l'Antwerp n'avait déjà plus grand chose de l'équipe qui a fièrement réalisé le doublé sous les ordres de Mark van Bommel. Et pourtant, il restait encore plusieurs joueurs de qualité dans cet effectif.

Mais plusieurs de ces cadres sont partis gratuitement cet été. On pense à Vincent Janssen, qui a rejoint les Portland Timbers en début de semaine. Ou à Zeno Van den Bosch, qui a signé à l'Union Berlin un peu plus tôt dans l'été.

Et puis, il y a Gyrano Kerk. Le Néerlandais, qui a fini par opter pour la nationalité surinamienne, arrivait lui aussi en fin de contrat. Les Anversois se préparaient donc à une perte conséquente : Kerk était l'un des moteurs offensifs de l'équipe grâce à ses longues foulées et à sa capacité à se projeter dans le moindre espace laissé par la défense adverse.

Gyrano Kerk va découvrir la Süper Lig turque

Après 26 buts et 18 assists en 139 matchs sous le maillot du Great Old, restait à découvrir sa nouvelle destination. L'ailier de 30 ans a finalement retrouvé de l'embauche en Turquie. Il y a en effet signé à Erzurumspor, club de première division locale.

"Le fait que de nombreux joueurs néerlandais évoluent en Turquie suscite forcément l'intérêt. Ce championnat m'intéressait. Avant de partir, j'ai appelé plusieurs amis qui ont joué ici et j'ai obtenu beaucoup d'informations sur le pays et le championnat", explique-t-il dans le communiqué officiel.

Comme c'est souvent le cas en Turquie, le transfert de Kerk a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Son avion a même été suivi minute par minute sur une application dédiée. Mais le joueur reste calme par rapport à tout cela : "Mon entourage me l'a dit, mais je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Cela ne m'empêche pas de vouloir les rencontrer moi aussi", se réjouit-il.