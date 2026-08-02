🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

Luka Elsner a découvert cet été son sixième championnat en Suisse. Son aventure à Lausanne commence sous les meilleures auspices grâce à une petite merveille tombée dans le temps additionnel à Bâle.

Après ses six mois contrariés au Standard, Luka Elsner s'était refait une santé en vivant de très bons moments au Havre, qu'il avait emmené en Ligue 1 et ensuite stabilisé dans l'élite française. Son passage à Reims a toutefois été plus mitigé, lui valant un départ au bout de six mois.

L'entraîneur franco-slovène a rebondi en signant au KS Cracovia l'été dernier. La collaboration a bien débuté mais a pris fin d'un commun accord en avril dernier après un sacré tremblement de terre interne, qui a vu le club se retrouve sans président ni directeur sportif.

Une nouvelle aventure à Lausanne

Cet été, Elsner a retrouvé de l'embauche en Suisse, du côté de Lausanne. "Je fonctionne beaucoup à l’humain. Dès mes premiers échanges avec la direction sportive et le CEO, j’ai ressenti de l’expertise, de l’enthousiasme et une vraie énergie positive autour du projet. Avec mon staff, nous donnerons tout pour que cette équipe représente fièrement la ville et le club, et donne aux gens l’envie de venir au stade", expliquait-il dans le communiqué officiel d'intronisation.

Après un partage contre les Grasshoppers Zurich lors de la journée inaugurale, son équipe a décroché sa première victoire en s'imposant 0-1 sur le terrain du FC Bâle.

Un succès face à un grand nom du championnat suisse qui a valu aux supporters l'un des buts de weekend. On semblait se diriger vers un 0-0 des plus anonymes quand Lausanne a fait la différence sur un coup de canon dans le temps additionnel.





🇨🇭 | 91e minute, le numéro 91 Florent Mollet qui vient déposer un pétard dans la cage de Jonas Omlin… Première victoire pour le Lausanne de Luka Elsner ! pic.twitter.com/UPYAdbM0PU — Feuille de Match (@fdematch) August 2, 2026

Ce petit bijou est signé Florent Mollet. Le vétéran français, passé par Metz, Montpellier, Schalke 04 et Nantes a signé une frappe aussi belle que décisive à la minute correspondant à son numéro de maillot (le 91).