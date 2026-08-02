C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

Samuel Ntanda nourrissait des ambitions pour son retour à Anderlecht. Mais son deuxième passage à Neerpede se limitera à une saison : l'attaquant belgo-congolais à signé à l'União Leiria.

L'été dernier, Samuel Ntanda a effectué son retour à Anderlecht. Le jeune attaquant y a été formé jusqu'à ses 14 ans, il est ensuite passé par Malines, Saint-Trond et la Sampdoria, où il a effectué ses débuts professionnels (dix matchs en équipe première, dont une rentrée en Serie A, avant la bascule du club un échelon plus bas).

Le Sporting a déboursé 700 000 euros pour le faire revenir et l'a incorporé aux RSCA Futures. Il y a commencé fort avec 4 buts et 1 assist en deux mois. Riche des conseils de Besnik Hasi, il avait l'équipe première en vue.

"Je m'en sens quand même assez proche. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre et à prouver", déclarait-il l'hiver dernier. Mais il n'a pas réussi à continuer sur sa lancée, ne débutant plus moindre match de D1B en deuxième partie de saison. Et s'est donc fortement éloigné du noyau A.

Un transfert au Portugal...avec les bons conseils de Vitor Bruno ?

Le joueur de 21 ans a donc quitté Neerpede : il s'est engagé hier avec l'União Leiria, en deuxième division portugaise. Il s'agit bien d'un transfert définitif : Ntanda a signé un contrat de trois ans dans cette petite ville proche de la bande côtière portugaise.

"Je suis très heureux et enthousiaste à l'idée de rejoindre ce club historique. J'ai hâte de tout donner pour l'União de Leiria et d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs", se réjouit-il dans le communiqué officiel.

L'União disputait encore l'Europa League lors de la saison 2007/2008 (battant notamment le Bayer Leverkusen) mais en est aujourd'hui bien loin : le club a fini sixième de deuxième division portugaise la saison dernière.