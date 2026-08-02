Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht
Photo: © photonews
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Nouvelle tête dans le staff de Vitor Bruno à Anderlecht. Le Sporting a en effet été chercher Raphael Mira Torres, qui officiait du côté de Richelle Visé United.

Après sa fusion avec Visé pour devenir le FC Richelle Visé United, Richelle prépare sa saison en D2 Amateurs. Mais le staff vient de perdre l'un de ses membres. Le club a en effet confirmé le départ de son analyste vidéo Raphael Mira Torres vers Anderlecht.

"Son expertise quotidienne vont beaucoup nous manquer, triste de perdre un collègue aussi précieux, dont l'œil expert derrière sa caméra et sa bonne humeur ont beaucoup apporté à notre staff. Mais la joie et la fierté l'emportent, car Raphael Mira Torres s'envole vers la Jupiler Pro League (+ Europa League)", peut-on lire dans le communiqué du club liégeois.

Une belle promotion de début de saison

Richelle Visé United ne lui tient donc pas rigueur de ce départ soudain : "C'est une opportunité exceptionnelle et amplement méritée pour lui. L'ensemble du FcR Visé United te remercie chaleureusement pour ton investissement et te souhaite une pleine réussite sous tes nouvelles couleurs".

Cet été,  Raphael Mira Torres s'était notamment mis au service de Rudi Garcia et de son staff en devenant l'un des analystes vidéo recrutés à l'occasion de la préparation de la Coupe du Monde des Diables Rouges. Le voilà prêt à relever un autre grand défi, de manière plus prolongée, cette fois.


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