Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt
Photo: © photonews
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Mohamed Amoura était tout proche de rejoindre Benfica, mais va finalement s'engager en faveur du RB Leipzig. L'Union Saint-Gilloise, de son côté, suit le dossier avec attention en raison du pourcentage à la revente négocié à l'époque avec Wolfsbourg...

Mohamed Amoura semblait en route pour Benfica, mais le transfert de l'ancien attaquant de l'Union a pris une tournure inattendue au dernier moment. L'Algérien était presque d'accord avec le club portugais et devait y passer sa visite médicale. Pourtant, il semble désormais se diriger non pas vers Lisbonne, mais vers le RB Leipzig.

Selon nos informations, Leipzig s'est immiscé dans l'opération dans la phase finale et a finalement décroché la timbale. Amoura restera donc en Allemagne, où il devrait passer de Wolfsburg au club sponsorisé par la célèbre marque de boisson énergisante. À Leipzig, on voit en lui le remplaçant de Diomandé.

Benfica voit Amoura lui échapper

Ce retournement de situation est particulièrement frustrant pour Benfica. Le grand club portugais semblait avoir tout réglé et attendait Amoura pour la visite médicale. La situation a toutefois changé brusquement lorsque le RB Leipzig est passé à l'offensive.

On ignore pour l'instant combien Leipzig paiera exactement. Transfermarkt estime la valeur actuelle d'Amoura à 20 millions d'euros. Cette valorisation est inférieure à celle d'il y a quelques mois. En décembre, il était encore estimé à 32 millions d'euros. 

L'Union suit également le montant du transfert

L'Union Saint-Gilloise suit également le dossier avec intérêt. Amoura a joué au Parc Duden entre l'été 2023 et l'été 2025. Il était d'abord arrivé à Bruxelles en prêt, puis avait été définitivement acheté.

C'est à l'Union qu'Amoura s'est révélé aux yeux de l'Europe. Ses performances lui ont valu un transfert à Wolfsburg en 2025. Les Bruxellois ont négocié un pourcentage de revente de 15 % lors de cette opération. L'Union reste donc financièrement impliquée dans son futur transfert.

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