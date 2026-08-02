C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

C'était dans l'air depuis le début de l'été : Raphaël Onyedika était sur le départ au Club de Bruges. L'officialisation est tombée : le Nigérian quitte le Jan Breydel et s'engage à l'Eintracht Francfort.

Un grand absent était à noter du côté du Club de Bruges lors de la Supercoupe de Belgique : Raphaël Onyedika, titulaire important la saison passée, ne faisait pas partie du groupe repris par Ivan Leko.

La raison en était évidente : voilà de longues semaines déjà que le Nigérian était en partance vers l'Eintracht Francfort, et le transfert était en passe d'être finalisé.

Ce départ est désormais officiel : après 183 matchs pour le FC Bruges, Raphaël Onyedika quitte les Gazelles et s'engage à l'Eintracht Francfort jusqu'en 2031. À 25 ans, Onyedika rapporte 9 millions d'euros aux Blauw & Zwart, alors qu'il n'avait plus qu'un an de contrat.

Le Club de Bruges aurait déjà trouvé son remplaçant

Le FC Bruges aurait d'ores et déjà trouvé le remplaçant de Raphaël Onyedika en Angleterre : il devrait s'agir de Freddie Potts, milieu de terrain de West Ham United. Les Hammers ont été relégués en Championship, mais Potts a disputé une vingtaine de matchs avec l'équipe A la saison passée. Bruges pourrait mettre 12 millions sur la table pour son nouveau milieu de terrain.

Ces 9 millions rentrant dans les caisses brugeoises confirment un été record pour les Blauw & Zwart, avec les départs déjà confirmés avant cela d'Aleksandar Stankovic (23 millions), Yann Sommer (40 millions), Zaïd Romero (5 millions) ou encore Jesse Bisiwu (10 millions).



