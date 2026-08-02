C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

C'était dans l'air depuis le début de l'été : Raphaël Onyedika était sur le départ au Club de Bruges. L'officialisation est tombée : le Nigérian quitte le Jan Breydel et s'engage à l'Eintracht Francfort.

Un grand absent était à noter du côté du Club de Bruges lors de la Supercoupe de Belgique : Raphaël Onyedika, titulaire important la saison passée, ne faisait pas partie du groupe repris par Ivan Leko.

La raison en était évidente : voilà de longues semaines déjà que le Nigérian était en partance vers l'Eintracht Francfort, et le transfert était en passe d'être finalisé.

Ce départ est désormais officiel : après 183 matchs pour le FC Bruges, Raphaël Onyedika quitte les Gazelles et s'engage à l'Eintracht Francfort jusqu'en 2031. À 25 ans, Onyedika rapporte 9 millions d'euros aux Blauw & Zwart, alors qu'il n'avait plus qu'un an de contrat.

Le Club de Bruges aurait déjà trouvé son remplaçant

Le FC Bruges aurait d'ores et déjà trouvé le remplaçant de Raphaël Onyedika en Angleterre : il devrait s'agir de Freddie Potts, milieu de terrain de West Ham United. Les Hammers ont été relégués en Championship, mais Potts a disputé une vingtaine de matchs avec l'équipe A la saison passée. Bruges pourrait mettre 12 millions sur la table pour son nouveau milieu de terrain.

Ces 9 millions rentrant dans les caisses brugeoises confirment un été record pour les Blauw & Zwart, avec les départs déjà confirmés avant cela d'Aleksandar Stankovic (23 millions), Yann Sommer (40 millions), Zaïd Romero (5 millions) ou encore Jesse Bisiwu (10 millions). 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Eintracht Francfort
Raphael Onyedika

Plus de news

Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

15:30
Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

15:00
Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

14:00
1
L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

13:30
Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

12:58
2
Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

12:30
Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

09:00
Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

11:45
"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

11:00
1
Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

10:00
"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

10:30
La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

09:30
Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

08:30
Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

07:47
Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

08:00
1
"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

07:30
OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

23:00
Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal

Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal

22:30
Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes

Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes

19:30
Dernier test raté pour Charleroi, Westerlo, OHL et l'Antwerp

Dernier test raté pour Charleroi, Westerlo, OHL et l'Antwerp

22:00
1
Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

01/08
Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie

Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie

21:30
1
Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ

Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ

21:06
Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

18:00
Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges

Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges

20:00
Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge

Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge

20:30
"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

17:15
Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair Analyse

Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair

19:00
1
📷 Troisième maillot dévoilé, beau succès populaire : Sclessin rouge de monde pour le Fan Day du Standard

📷 Troisième maillot dévoilé, beau succès populaire : Sclessin rouge de monde pour le Fan Day du Standard

16:40
"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : le communiqué cinglant de l'UEFA envers Gianni Infantino

"Nous ne pouvons pas continuer comme ça" : le communiqué cinglant de l'UEFA envers Gianni Infantino

16:00
1
Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

Dernier amical en Allemagne : à une semaine du Lotto Park, la RAAL reste muette

01/08
Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine Réaction

Trois défaites de rang et une Supercoupe qui s'envole : Hans Vanaken prend la parole en capitaine

01/08
1
Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

Quatre ans après Josh Cullen, Anderlecht veut accueillir un nouveau joueur irlandais

01/08
Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte

01/08
4
Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

Welcome back, président : le retour que tout le monde attendait au RWDM

01/08
1
Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

Officiel : un renfort qui a connu la Ligue des Champions pour aider Felice Mazzù à Eupen

01/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved