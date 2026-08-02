Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

Les supporters du RWDM Brussels vivent un rêve éveillé : l'ancien président du club, Thierry Dailly, est officiellement de retour. Et il pourrait ramener plusieurs anciens de la maison dans ses bagages, à commencer par le gardien de but Théo Defourny.

C'est l'une des nouvelles de la semaine au sein du football belge : le RWDM Brussels, qui a traversé une longue période de turbulences et était au bord du gouffre au terme d'une ère John Textor particulièrement chaotique, a été officiellement repris par Thierry Dailly.

L'ancien emblématique actionnaire et président du club de Molenbeek revient en héros après avoir été évincé par Textor, lui qui avait mené le projet de renaissance du club en 2015. Un retour alors que le RWDM se trouvait tout proche de la faillite et devait se trouver des investisseurs pour faire face à une véritable montagne de dettes.

Un vent de renouveau...ou de nostalgie souffle sur le RWDM

Le Stade Machtens se prend donc, pour la énième fois, à rêver à un retour au premier plan au sein du football belge. Un vent de renouveau... cependant teinté de nostalgie, car Thierry Dailly n'arrive pas seul. Alors que le club devrait a priori évoluer en Challenger Pro League la semaine prochaine, plusieurs renforts devraient être annoncés dans les jours à venir.

L'un de ces renforts devrait a priori être Théo Defourny : troisième gardien du Sporting Charleroi, le gardien formé à l'OL, libéré par les Zèbres, va selon Sacha Tavolieri faire son grand retour à Molenbeek, deux ans après son départ. De 2021 à 2024, Defourny avait été le gardien titulaire du RWDM, disputant près de 100 matchs pour le club.





Un autre retour pourrait se dessiner, même si celui-là n'a encore été annoncé nulle part et se base plutôt sur des spéculations logiques. Ce week-end, l'Olympic Charleroi a en effet annoncé le départ d'un certain... Niklo Dailly (24 ans), qui était arrivé en fin de contrat à la Neuville mais dont l'avenir restait incertain.

Poussé par la sortie au RWDM à la suite de son père Thierry, Niklo Dailly pourrait donc revenir au Machtens à sa suite. L'attaquant avait disputé 14 matchs pour le RWDM à l'époque, et en a disputé 31 pour l'Olympic Charleroi, inscrivant 7 buts.