🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres
Photo: © photonews
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En l'espace de 24 heures, l'Antwerp a disputé deux matchs amicaux à Londres. Que ce soit contre Millwall ou contre Leyton Orient, les supporters visiteurs étaient aussi bruyants que nombreux. De quoi impressionner leurs hôtes.

Quel que soit le résultat ou la situation du club, l'Antwerp pourra toujours compter sur des supporters parmi les plus fervents de Belgique. Une simple visite au Bosuil et de son ambiance électrique suffit pour s'en convaincre. Mais le fanatisme anversois se remarque aussi en déplacement, même à l'étranger.

En pleines vacances d'été, pour de simples matchs amicaux, la délégation anversoises était ainsi particulièrement fournie pour ce city trip footballistique du côté de Londres.

Samedi, le Great Old affrontait Millwall, l'équipe de Championship qu'a rejoint Mathis Servais (malheureusement blessé) cet été. 2000 supporters anversois ont pris part dans le parcage visiteur et ont chanté de la première à la dernière minute malgré la défaite 1-0 des leurs.

Même l'entraîneur adverse a été impressionné

"Pour un match amical, ils ont été formidables", a déclaré Alex Neil, le coach écossais, cité par Southwark News. "Le vacarme est même encore monté d'un cran quand nous avons marqué, pour soutenir leur équipe. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Du moins lors d'un match de préparation. Cela a donné à ce match des vrais airs de rencontre décisive, cela ne peut qu'être bon pour tout le monde".

Hier, les 2000 supporters anversois étaient à nouveau de la partie pour le match de leur équipe dans le stade de Leyton Orient, un club de troisième division. Avec une nouvelle défaite à la clé, cette fois sur le score de 2-1. Mais aussi avec une nouvelle prestation vocale assez intense de la tribune visiteuse.

Le public local ne s'attendait d'ailleurs pas à voir son gardien se faire insulter à chaque dégagement. Pour le meilleur et pour le pire, les Anversois ont chanté. Après tout, eux aussi étaient en préparation à une semaine de la reprise du championnat au Bosuil contre Beveren.

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