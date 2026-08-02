Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

La semaine dernière, Dominic Thompson a signé à Beveren. Cet arrière gauche veut se montrer en Pro League, après un an et demi dans le championnat écossais.

Même en sortant d'une saison historique (pas la moindre défaite en D1B), Beveren se devait de se renforcer pour continuer sur sa lancée en première division. En plus de Léandre Kuavita, du milieu de terrain malien Cheick Kondé et du gardien Milan De Schuter, la direction a recruté Dominic Thompson en provenance de Kilmarnock.

Formé à Arsenal jusqu'en U23, cet arrière gauche a côtoyé des talents comme Bukayo Saka, Emile Smith Rowe ou Jaidon Anthony en équipes de jeunes. Mais face à la difficulté d'intégrer l'équipe première, il a été cédé à Brentford en 2019.

Un goût de trop peu en Angleterre

Chez les Bees, le Londonien a également été confronté à une forte concurrence, mais il y compte tout de même 19 apparitions avec l'équipe première. Prêté à Swindon Town, Ipswich, il a ensuite été vendu à Blackpool il y a quatre ans.

En janvier 2025, Thompson quitte le football anglais pour tenter sa chance en Ecosse. Après six mois à Motherwell, il reste sur une saison pleine, la plus constante de sa carrière, du côté de Kilmarnock. Le voici désormais à l'assaut du championnat belge.

"La Jupiler Pro League est une compétition où je me vois progresser. Mon rêve est de jouer un jour en Ligue des Champions et de participer à la Coupe du Monde. La Belgique est plus respectée à l'international que l'Écosse, et son championnat est également plus prestigieux", explique-t-il au Nieuwsblad.





De l'ambition à revendre

Le garçon veut passer un pallier chez nous : "Je ne change jamais de club pour l'argent. Ma carrière passe toujours en premier. Ici, je peux franchir un cap sur le plan physique. Le football belge est techniquement exigeant, mais aussi très physique. Cela correspond parfaitement à mes qualités".

Il a été conforté dans son choix par les première séances d'entraînement : "Dès le premier jour, j'ai constaté la qualité du jeu. Ici, personne ne se contente de dégager le ballon. Non, chacun cherche à jouer au football, à faire des actions. C'est aussi ma vision du football".

Prêt à se montrer

Beveren a accueilli un joueur au caractère entier : "Je me battrai toujours pour mes coéquipiers et je les protégerai. L'esprit d'équipe est sacré. Parfois, ma passion peut prendre le dessus, même si j'ai appris à mieux maîtriser mes émotions ces dernières années.

Thompson a tiré des leçons de ses passages à Arsenal et Brentford : "Bien sûr, j'aurais aimé jouer davantage. J'ai aussi commis des erreurs, mais j'en ai tiré des leçons, en tant que joueur et en tant que personne".

Il veut manifestement rattraper le temps perdu : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions", sourit-il. "De préférence dans mon club formateur, Arsenal. Même si je ne suis pas obsédé par la Premier League. Je ne dirais pas non au Real Madrid, à Barcelone ou à l'AC Milan non plus. Je veux simplement profiter au maximum de ma carrière".