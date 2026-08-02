Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

Le centre de formation du Club de Bruges est décidément sous le feu des projecteurs cet été. Après Jesse Bisiwu, qui a signé au FC Barcelone, un autre grand talent du Club NXT a signé en Espagne.

Après le départ de Jesse Bisiwu vers le FC Barcelone, qui a été officialisé et a rapporté 10 millions d'euros au Club de Bruges, les Blauw & Zwart ont laissé partir un autre de leurs grands talents. Yanis Musuayi, 19 ans et qui s'épanouissait avec le Club NXT, a rejoint le club espagnol de Levante.

"Yanis va désormais poursuivre sa carrière au sein du club espagnol de Levante UD. Bonne chance, Yanis", lit-on dans le communiqué officiel du Club de Bruges.

Thanks for everything, Yanis. 💙🖤



Yanis Musuayi tekent bij Spaanse eersteklasser Levante UD. ℹ️



🔗 | https://t.co/FedPWlkgux pic.twitter.com/jiul02LBjK — Club NXT (@ClubNxt) August 2, 2026

"Yanis Musuayi quitte les Blauw & Zwart et poursuit sa carrière au Levante UD, club de D1 espagnole. L'attaquant de 19 ans faisait partie du Club NXT U23 depuis décembre 2024".

Une superbe saison en Youth League avec le Club U19

Yanis Musuayi n'avait pas encore eu l'occasion de se mettre en évidence avec l'équipe A, mais était un pilier des U23 brugeois en Challenger Pro League. L'attaquant formé au Club a ainsi disputé 39 matchs pour le Club NXT, inscrivant 7 buts au passage.





Musuayi était également un titulaire indiscutable en Youth League lors de la superbe campagne des jeunes brugeois la saison passée. La saison passée, il avait ainsi inscrit 6 buts en 10 matchs avec l'équipe U19 de Bruges en Youth League.