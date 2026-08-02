Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains



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Deviens fan de Ajax! 546 Après sa superbe saison avec l'Ajax Amsterdam, Mika Godts paraît prêt à passer un palier. Et il pourrait bien tenir son transfert de prestige : selon Fabrizio Romano, le PSG a entamé les discussions avec l'Ajax concernant le Diable Rouge.



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