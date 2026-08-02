Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains
Photo: © photonews
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Après sa superbe saison avec l'Ajax Amsterdam, Mika Godts paraît prêt à passer un palier. Et il pourrait bien tenir son transfert de prestige : selon Fabrizio Romano, le PSG a entamé les discussions avec l'Ajax concernant le Diable Rouge.

Florent Malice

Le KRC Genk toucherait le jackpot en cas de transfert juteux de Mika Godts

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Mika Godts est concret et réciproque : l'entourage du joueur a désormais confirmé qu'il souhaitait également rejoindre le champion d'Europe. Et le PSG pourrait bien casser sa vaste tirelire pour s'offrir Godts : un montant de 60 millions d'euros est évoqué. L'Ajax Amsterdam se frotte les mains... mais pas que. En effet, le KRC Genk, club formateur de Mika Godts, touchera aussi sa part du gâteau. 

Selon les sources, on estime en effet que Genk aurait négocié un pourcentage à la revente assez élevé, qui serait en tout cas au moins de 10%. Le club limbourgeois pourrait donc toucher au moins 6 millions d'euros sur le transfert de Godts au PSG. Du côté du RSC Anderlecht, il y a aussi de quoi se réjouir : en tant que premier club formateur de Mika Godts, le club bruxellois devrait pour sa part toucher environ 200.000 euros en indemnités de solidarité. Pas un montant qui changera le mercato anderlechtois, mais une somme toujours bienvenue. 

Florent Malice

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, aperçu avec Mika Godts

Les informations de Fabrizio Romano concernant un intérêt concret du PSG pour Mika Godts se confirment : le directeur sportif du champion de France, Luis Campos, a en effet été aperçu aux côtés du Diable Rouge à Porto, d'abord à l'aéroport, puis en ville. 

Initialement, la présence de Godts à Porto avait lancé la rumeur d'un transfert du joueur de l'Ajax Amsterdam au FC Porto... mais les observateurs avaient manqué l'essentiel, à savoir que le jeune belge était accompagné de Luis Campos. Un accord personnel entre Paris et Godts aurait été trouvé ou serait en passe d'être trouvé, mais il faudra désormais que le PSG tombe d'accord avec l'Ajax, qui devrait demander une somme très élevée pour son joueur.

 

Après sa superbe saison avec l'Ajax Amsterdam, Mika Godts paraît prêt à passer un palier. Et il pourrait bien tenir son transfert de prestige : selon Fabrizio Romano, le PSG a entamé les discussions avec l'Ajax concernant le Diable Rouge.

La saison 2025-2026 de Mika Godts a été celle de l'explosion : aucun joueur belge évoluant en Europe n'a été plus décisif que l'ailier de l'Ajax Amsterdam, auteur de 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le club néerlandais. De quoi en faire, à 21 ans, l'un des jeunes talents les plus en vue du continent.

Godts a été récompensé en mars dernier par une sélection lors du dernier stage de préparation avant la Coupe du Monde 2026, mais n'a ensuite pas été appelé parmi les 26 de Rudi Garcia pour participer au tournoi. L'une des décisions les plus impopulaires du mandat du Français, mais qui envoyait un message clair : Mika Godts devait probablement envisager un transfert vers un championnat plus relevé que l'Eredivisie.

Le PSG a entamé les discussions avec l'Ajax

Et alors que le mercato restait calme autour de Mika Godts jusqu'à présent, ce mois d'août va peut-être bien lui permettre de décrocher ce fameux transfert prestigieux. Quoi de mieux, dès lors, que... le double champion d'Europe en titre ? En effet, d'après les informations exclusives de Fabrizio Romano, le fameux "gourou" du mercato, c'est rien moins que le PSG qui aurait engagé les discussions.

L'Ajax espérait de son côté conserver son joueur cet été, mais est désormais au courant de l'intérêt du champion d'Europe pour son joueur. Le club néerlandais sera certainement très gourmand : Godts est estimé à 35 millions d'euros sur Transfermarkt mais est toujours sous contrat jusqu'en 2029 et des montants bien plus élevés ont déjà été évoqués. On imagine mal le Belge quitter les Pays-Bas pour moins de 50 millions d'euros.

Pour Mika Godts, ce serait un sacré défi, car la concurrence serait rude au PSG. Le flanc gauche parisien est évidemment occupé par Kvhisha Kvaratskhelia, l'un des meilleurs du monde à son poste, dont le style est assez proche de celui du Belge. Un autre ailier, Maghnes Akliouche, international français présent à la Coupe du Monde, est également tout proche de rejoindre Paris. Mais le challenge est à la hauteur du talent de l'ancien grand espoir d'Anderlecht et de Genk....

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