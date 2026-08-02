Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

Cela semble se confirmer, du moins si un accord financier était trouvé avec l'Ajax Amsterdam : Mika Godts devrait rejoindre le PSG. Un sacré palier à franchir pour le Diable Rouge : est-ce le bon choix ?

L'été de Mika Godts restait jusqu'ici étonnamment calme. Auteur d'une saison trois étoiles avec l'Ajax Amsterdam, le Belge espérait naturellement un transfert, mais les rumeurs de départ s'étaient faites discrètes, peut-être tiédies par un Ajax peu vendeur et qui n'allait pas collaborer à un transfert de son facteur X pour une somme inférieure à une cinquantaine de millions d'euros.

Un tel montant pour un joueur sans grande expérience du plus haut niveau et n'ayant martyrisé "que" les défenses belges ? Peu de clubs en-dehors d'Angleterre seraient prêts à le mettre. Si Mika Godts quittait l'Ajax, cela devait donc être pour le top absolu. Et c'est bien le top absolu qui a frappé à sa porte.

Le PSG, un candidat surprenant pour Mika Godts ?

C'est en effet avec un peu avec surprise qu'on a appris cette semaine que c'était rien moins que... le double champion d'Europe en titre qui était venu présenter son projet au Diable Rouge. Le Paris Saint-Germain et son armada offensive, qui devrait encore se renforcer avec Maghnes Akliouche (en approche de Monaco pour 50 millions d'euros), a jeté son dévolu sur Godts.

Est-ce vraiment surprenant ? Seulement si on est passé à côté des dernières années de recrutement du club francilien. Elles sont en effet loin, les années où le PSG ne recrutait que des stars mondiales déjà confirmées, empilant les noms et se souciant peu de voir plus loin que la saison à venir. Si Paris a soulevé deux Ligues des Champions, c'est en construisant son effectif avec une vision.

Oui, Khvisha Kvaratskhelia était Joueur de Serie A et champion d'Italie en titre quand il a débarqué au PSG, mais était-il une star du calibre des Neymar, Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic d'autrefois ? Certainement pas. Qui, en Belgique, connaissait bien Bradley Barcola au moment de sa signature au PSG ? Qui a suivi avec attention Maghnes Akliouche ? Luis Campos a changé l'approche du toujours richissime club parisien, qui transfère de jeunes talents et veut créer des stars plutôt qu'en acheter.



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Mika Godts aurait du temps de jeu s'il signait à Paris

C'est probablement le discours que Luis Campos a tenu à Mika Godts quand il l'a rencontré au Portugal cette semaine. Le départ probable de Bradley Barcola laissera une place dans la rotation de Luis Enrique pour le Belge, dont la créativité inépuisable et le style au final très proche de Kvaratskhelia pourraient bien lui valoir beaucoup de temps de jeu. Car les saisons sont longues et les artistes parisiens fragiles : Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvisha Kvaratskhelia ne démarreront pas tous les matchs, et Mika Godts peut aisément s'insérer dans une tournante qui lui offrira une vingtaine de matchs cette saison.

Un chiffre peut ainsi surprendre : "Kvara", que l'on présente comme un indiscutable à Paris (et comme un candidat sérieux au Ballon d'Or), n'a débuté que... 18 matchs de Ligue 1, contre 21 pour Barcola. Enrique fait tourner son noyau, et pas qu'un peu. Imaginer que Mika Godts cirerait le banc toute la saison est une erreur.

En rejoignant Paris, Mika Godts rentrerait aussi dans une autre dimension, une dimension dont on ne revient pas en 6 mois compliqués. L'étiquette de joueur du PSG augmenterait sa valeur marchande jusqu'à en faire l'un des Belges les plus bankable d'Europe, et lui assurerait une porte de sortie si, à un moment donné, le manque de temps de jeu venait à se faire ressentir. Bref : la prise de risque est minime, et on ne voit pas pourquoi Godts devrait hésiter une seconde...