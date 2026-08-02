Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Du haut de ses 33 ans, Andy Najar évolue toujours en MLS. Le Hondurien y est une référence, mais n'a pas oublié la Belgique pour autant. Il vient d'ailleurs de le prouver avec un petit clin d'oeil noir-jaune-rouge.

Cela fait désormais plus six ans qu'Andy Najar a quitté Anderlecht. Le petit Hondurien était resté sept saisons chez les Mauves, disputant 164 matchs, pour deux titres à la clé, dont le dernier en 2017.

Au Sporting, le piston droit n'avait pas été épargné par les blessures, cumulant pas moins de 1015 jours à l'infirmerie, soit près de trois ans sur la touche (avec notamment deux ruptures du ligament croisé), ce qui explique que les souvenirs le concernant se concentrent plus sur ses premières saisons.

Najar était ensuite parti en MLS, à DC United. Son corps l'y a enfin accordé un peu de latitude, lui permettant de disputer une bonne septantaine de matchs dans le championnat américain, dont une poignée en compagnie de Christian Benteke.

Andy Najar toujours fidèle à la Belgique

En janvier 2024, le natif de Choluteca avait signé au Deportivo Olimpia pour disputer les premiers matchs de sa carrière dans le championnat hondurien. Mais le garçon entretient un lien étroit avec le MLS, là où il est parti très jeune et a effectué ses débuts professionnels avant de signer à Anderlecht. Il a ainsi fait son retour du côté de Nashville.

Il y est rapidement devenu une valeur sûre du championnat américain. L'ancien du Sporting vient d'ailleurs de disputer l'All-Star Game de la MLS pour la deuxième fois de suite. Avec une petite particularité sur son maillot. Comme les autres joueurs, Najar arborait le drapeau de son pays natal. Mais en plus du Honduras, il a également insisté pour faire floquer le drapeau belge. Cela lui a porté chance puisqu'il s'est distingué avec une fameuse percée sur son flanc, transformée en pré-assist.





Nuestra estrella 🇭🇳🌟



Anoche, Andy Najar participó en el MLS All-Star por segundo año consecutivo 🔝



El lateral derecho hondureño llevó las banderas de Honduras y Bélgica en su camiseta, representando con orgullo a ambos países 🤝🏼 pic.twitter.com/Ap8TwBcAr4 — HondurasFútbolTV 📺 (@HNFutbolTV) July 30, 2026

Un signal fort : même six ans après son départ du Lotto Park, le joueur porte toujours notre pays dans son coeur. Lorsqu'il avait pris congé des supporters mauves, il leur avait d'ailleurs écrit : "J'espère que je pourrai un jour revenir pour vous entendre soutenir le club comme vous l'avez toujours fait. Anderlecht aura toujours une place particulière dans mon coeur". La main sur le coeur, la foudre dans le pied.