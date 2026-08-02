Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu
Photo: © photonews
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Le Standard de Liège aurait tenté de rapatrier une ancienne tête bien connue de notre championnat. Les Rouches auraient contacté Millwall au sujet de Casper De Norre, mais le club anglais a refusé de se séparer de son joueur.

Le mercato du Standard de Liège a trouvé son rythme de croisière. Il y a quelques jours, les Rouches ont ainsi officialisé l'arrivée de Sylvester Jasper, ailier bulgare de 24 ans et septième recrue du club cet été. À une semaine de la reprise du championnat, le Matricule 16 n'a cependant pas encore fini de se renforcer, et aurait tenté de faire le plein d'expérience avec un joueur bien connu par chez nous. 

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Standard aurait en effet tenté de rapatrier un certain Casper De Norre (29 ans), actuellement au Millwall FC, en Championship. Un transfert n'aurait pas coûté bien cher aux Rouches, puisque De Norre n'a plus qu'un an de contrat en Angleterre (il est cependant toujours évalué à 2 millions d'euros sur Transfermakt).

Le club londonien aurait toutefois rapidement fermé la porte à un départ de son joueur, qui a encore disputé 29 matchs la saison passée dans un rôle de milieu défensif qu'il n'occupait qu'occasionnellement en Jupiler Pro League. Sous les couleurs du KRC Genk, de STVV et d'OHL, De Norre était en effet principalement aligné en tant  que back ou piston gauche. 

Millwall n'a pas souhaité collaborer pour Casper De Norre 

Depuis sa signature en 2023, Casper De Norre a disputé 115 matchs pour Millwall, s'imposant comme un véritable pilier du club anglais qui a donc poliment décliné l'offre liégeoise. Les discussions en seraient resté à un stade préliminaire, révèle Sacha Tavolieri.


On ne saura jamais quel rôle le Standard souhaitait réserver à De Norre, actuellement milieu de terrain : les Rouches se sont déjà renforcés dans l'entrejeu cet été avec les arrivées de Rayan Touzghar, Alexis Trouillet ou encore Laurens Goemaere. 

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