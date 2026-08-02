Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Westerlo a conclu sa préparation par une défaite 1-2 contre Samsunspor à l'occasion de son Fan Day. Norman Bassette en a toutefois profité pour à nouveau trouver le chemin des filets.

Déjà buteur contre Dunkerque il y a une semaine (victoire 3-1), Norman Bassette a remis le couvert contre Samsunspor. L'ancien attaquant de Malines, prêté par Coventry, a permis à Westerlo de mener 1-0 au repos contre l'équipe drivée par un certain Thorsten Fink.

Mais en deuxième mi-temps, les Turcs, emmenés par Arbnor Muja (ex-Antwerp) et Marius Mouandilmadji (ex-Seraing) ont inversé la tendance pour s'imposer 1-2 au Kuipje, gâchant ainsi le Fan Day campinois.

"On n'aime pas perdre, mais il y a du positif à retenir. La première mi-temps a été très bonne en termes de courses, d'esprit d'équipe. En deuxième mi-temps, on était plus fatigués, ce qui est normal : la préparation a été longue pour tout le monde, on travaille dur. Mais le plus important, c'est d'être prêt la semaine prochaine. Et on fait tout pour", explique Norman Bassette au micro de Grote Media Impact.

Pas inquiet pour le début de saison

Cet été, Westerlo a déjà dit au revoir à une demi-équipe, récoltant ainsi la coquette somme de 26 millions d'euros. Sportivement, il va par contre falloir se reconstruire après tous ces départs.

Mais le nouvel attaquant maison n'est pas inquiet : "J'ai vu une équipe soudée face à un adversaire qui joue le top 6 en Turquie contre des clubs comme Fenerbahce, le Gala, Besiktas. Ce ne sont pas des peintres. Ils perdent contre Dunkerque, mais gagnent contre nous. Pourquoi ?", rigole-t-il.

Dans une semaine, les Campinois lanceront leur saison à l'occasion de la reprise du championnat. Et le calendrier leur a réservé un gros morceau d'entrée de jeu, puisque c'est l'Union Saint-Gilloise qui rendr visite au Kuipje : "C'est sûr qu'on est une équipe jeune, qui doit évoluer. Qu'il y a des choses à rectifier sur base de la deuxième mi-temps. Mais on est professionnels. Et on sera prêts".
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Westerlo
Union SG
Norman Bassette

Plus de news

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

19:00
Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

19:30
Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

18:30
Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

14:00
1
Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

18:00
Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

17:30
Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

Exclusif : le transfert de Mohamed Amoura tombe à l'eau, l'Union suit le dossier avec intérêt

15:00
Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

17:00
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

16:20
Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ?

16:00
1
Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

15:30
C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

C'est enfin officiel : un cadre du Club de Bruges part pour un grand championnat européen

14:30
2
L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

L'Antwerp continue de se renforcer et met la main sur un talent sud-américain

13:30
Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions

12:58
2
Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

Officiel : encore en Pro League il y a trois ans, il signe en Premier League pour près de 50 millions

12:30
Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

Avec un clin d'oeil du staff : la Belgique accueille une équipe de Ligue 1 en urgence pour son stage

11:45
"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

"De la traite d'être humain" : le témoignage bouleversant sur l'arrivée de Chancel Mbemba à Anderlecht

11:00
1
"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

"Il me fallait des horaires flexibles" : quand Will Still tentait un tout autre métier...et se faisait recaler

10:30
Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

Officiel : un défenseur de Pro League prend sa retraite pour lancer sa carrière d'entraîneur

10:00
Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

Officiel : Olivier Renard attire un Unioniste en Arabie saoudite

07:47
La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

La poisse : Mathis Servais freiné dans son rêve en Angleterre

09:30
Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

Le Club de Bruges ne lâche pas l'affaire : Genk va devoir reprendre les discussions

09:00
Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

Exclusivité confirmée : un défenseur de Pro League s'envole pour cinq millions à Venise

08:30
Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

Trois matchs, trois défaites : Wouter Vrancken déjà dans le dur avec Hearts

08:00
1
"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

"Jamais eu d'accord" : Thomas Meunier réagit à une rumeur qui faisait beaucoup de bruit

07:30
OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

OFFICIEL: un deuxième joueur de Manchester City débarque en Pro League

23:00
Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal

Des airs de Leandro Trossard : Christos Tzolis séduit déjà les supporters d'Arsenal

22:30
Dernier test raté pour Charleroi, Westerlo, OHL et l'Antwerp

Dernier test raté pour Charleroi, Westerlo, OHL et l'Antwerp

22:00
1
Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes

Le nouveau phénomène du Club de Bruges ? Ses débuts ont fait tourner des têtes

01/08
Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie

Game over pour Gianni Infantino ? L'UEFA veut le pousser vers la sortie

21:30
1
Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ

Le compte à rebours est lancé pour Romelu Lukaku : Naples fixe son prix de départ

21:06
Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair Analyse

Anderlecht pas encore assuré d'Europe alors que l'Union bien ? Le règlement de l'UEFA est très clair

01/08
1
Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge

Accord personnel trouvé : le PSG veut boucler l'arrivée d'un Diable Rouge

20:30
Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

Meilleur buteur du championnat : un ancien de l'Union dans la forme de sa vie en Islande

01/08
Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges

Le Standard de Liège termine mal sa préparation : voici les résultats des autres clubs belges

01/08
"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

"Il m'a enfin fait confiance" : une petite revanche personnelle pour Kevin Mac Allister, d'humeur taquine

01/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved