Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Westerlo a conclu sa préparation par une défaite 1-2 contre Samsunspor à l'occasion de son Fan Day. Norman Bassette en a toutefois profité pour à nouveau trouver le chemin des filets.

Déjà buteur contre Dunkerque il y a une semaine (victoire 3-1), Norman Bassette a remis le couvert contre Samsunspor. L'ancien attaquant de Malines, prêté par Coventry, a permis à Westerlo de mener 1-0 au repos contre l'équipe drivée par un certain Thorsten Fink.

Mais en deuxième mi-temps, les Turcs, emmenés par Arbnor Muja (ex-Antwerp) et Marius Mouandilmadji (ex-Seraing) ont inversé la tendance pour s'imposer 1-2 au Kuipje, gâchant ainsi le Fan Day campinois.

"On n'aime pas perdre, mais il y a du positif à retenir. La première mi-temps a été très bonne en termes de courses, d'esprit d'équipe. En deuxième mi-temps, on était plus fatigués, ce qui est normal : la préparation a été longue pour tout le monde, on travaille dur. Mais le plus important, c'est d'être prêt la semaine prochaine. Et on fait tout pour", explique Norman Bassette au micro de Grote Media Impact.

Pas inquiet pour le début de saison

Cet été, Westerlo a déjà dit au revoir à une demi-équipe, récoltant ainsi la coquette somme de 26 millions d'euros. Sportivement, il va par contre falloir se reconstruire après tous ces départs.

Mais le nouvel attaquant maison n'est pas inquiet : "J'ai vu une équipe soudée face à un adversaire qui joue le top 6 en Turquie contre des clubs comme Fenerbahce, le Gala, Besiktas. Ce ne sont pas des peintres. Ils perdent contre Dunkerque, mais gagnent contre nous. Pourquoi ?", rigole-t-il.





Dans une semaine, les Campinois lanceront leur saison à l'occasion de la reprise du championnat. Et le calendrier leur a réservé un gros morceau d'entrée de jeu, puisque c'est l'Union Saint-Gilloise qui rendr visite au Kuipje : "C'est sûr qu'on est une équipe jeune, qui doit évoluer. Qu'il y a des choses à rectifier sur base de la deuxième mi-temps. Mais on est professionnels. Et on sera prêts".

