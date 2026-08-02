"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

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Photo: © photonews
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Jess Thorup a retrouvé Genk après son départ précipité en 2020. Il compte désormais s'y inscrire dans la durée, mais s'est expliqué sur les raisons de sa fuite d'il y a six ans.

Cet été, Genk a dû agir dans l'urgence avec le départ soudain de Nicky Hayen à Burnley. C'est finalement Jess Thorup qui l'a remplacé. Une petite surprise vu son court séjour dans le Limbourg en 2020.

A l'époque, son arrivée suscitait beaucoup d'enthousiasme vu son excellent travail à La Gantoise. Mais l'entraîneur danois était parti au bout de cinq matchs pour rejoindre le FC Copenhague. La direction n'est donc pas rancunière.

Thorup est revenu dans Het Belang van Limburg sur les raisons de ce départ précipité. Un départ qui avait laissé des traces des deux côtés : "Je suis content de pouvoir clarifier cette situation ici, parce que ça m’a moi aussi fait du mal".

Des circonstances particulières

"Je suis quelqu’un de très ouvert et j’accorde beaucoup d’importance à une communication claire. Mais à l’époque, j’étais pieds et poings liés par la situation au FC Copenhague", explique-t-il pour justifier le lapin posé au Racing.

L'annonce de sa fuite vers le Danemark avait pris tout le monde de court. Mais Thorup ne pouvait rien dire avant l'officialisation en raison l'impact que cela aurait...sur la cote du FC Copenhague en bourse. "Aucune information ne peut fuiter à l’approche d’un événement important, comme la nomination d’un nouvel entraîneur".

L'opération a donc été très vite :  "Tout devait se faire dans le plus grand secret. J’ai été officiellement nommé à 9 heures du matin et, à 10 heures, j’étais déjà sur le terrain d’entraînement. Les jours qui ont suivi, il m’était impossible de revenir en Belgique".

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