C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

2898

Ce ne sera ni Faris Haroun, ni Marink Reedijk. L'Antwerp n'avait toujours pas d'entraîneur à une grosse semaine du début du championnat, et a désormais trouvé l'heureux élu : il s'agira de Marvin Compper, qui va signer un contrat de deux ans.