On ne peut décidément pas se passer de Lukaku : "Il est plus avancé qu'on le pensait dans sa récupération"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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On ne peut décidément pas se passer de Lukaku : "Il est plus avancé qu'on le pensait dans sa récupération"
Photo: © photonews

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Le scénario n'aurait pas pu être plus beau pour Romelu Lukaku. Monté au jeu à la 63e minute, il a sauvé les Diables Rouges... sur sa première action.

C'était pourtant ce que tout le monde redoutait un peu : "devoir" faire monter Romelu Lukaku en fin de match en lui mettant une nouvelle fois le sort de la nation sur les épaules. Certes, ce n'était pas comme face à la Croatie, où tout dépendait d'un petit but : une défaite contre l'Egypte, surtout dans ce format, ne signifiait pas l'élimination. 

Mais il aurait suffi que ses premiers gestes soient loupés, ou que sa seule occasion soit la tête qu'il ne cadre pas en fin de rencontre sur un superbe ballon de Raskin, pour que le doute s'installe. Pour que les démons de 2022 reviennent hanter Romelu, qui arrive à la Coupe du Monde dans une drôle de situation. Fort heureusement, sa première action... aura été un but.

L'ambiance reste au beau fixe chez les Diables Rouges 

Certes, pas son 91e but en sélection : c'est bien Heny qui a poussé le ballon au fond de ses propres filets. Mais psychologiquement, c'est comme si Big Rom' avait marqué. S'il n'a pas pu s'arrêter en zone mixte pour parler à la presse ("au prochain match, promis"), il a tout de même rapidement fait savoir qu'il se sentait très bien. Surtout, il était plus détendu que jamais - et de manière générale, malgré un match franchement loin de leurs standards, les Diables étaient loin d'avoir la tête dans le sac. Il y avait des sourires, beaucoup.

Reste un constat : on ne peut décidément pas se passer de Romelu Lukaku. L'homme du match, Brandon Mechele, l'expliquait brièvement : "À l'entraînement, Romelu monte vraiment en puissance. Je pense qu'il est proche de son meilleur niveau. C'est un véritable ours", souriait le Brugeois. "Et son "but"... il n'est pas sur le terrain depuis dix secondes et il est au bon endroit au bon moment".

Lire aussi… LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1)
Doit-on désormais s'attendre à voir Lukaku démarrer face à l'Iran ? Cela resterait une surprise. "Il est plus avancé dans sa récupération qu'on le pensait. Il travaille dur à l'entraînement. Mais il a encore besoin de plus de rythme, car il ne s'est pas encore beaucoup entraîné", rappelle Rudi Garcia. "On ne veut pas aller trop vite, parce qu'on veut aller loin dans ce Mondial et on ne veut donc pas que Romelu se blesse. S'il rentre et marque, c'est bon, non?", sourit le sélectionneur.

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