"Remplacez-le dès que possible" : un journaliste égyptien sans pitié pour un Diable après Belgique – Égypte

Journaliste pour "Btolat", un média populaire en Égypte, Hossam Mostafa analyse la rencontre entre les Diables Rouges et les Pharaons disputée hier soir. Selon lui, Thomas Meunier n'a plus le niveau pour l'équipe nationale, tandis que la Belgique a perdu gros dans la bataille de l'entrejeu.

La Belgique a connu une entrée en lice compliquée à la Coupe du monde et a partagé l'enjeu face à l'Égypte, ce lundi à Seattle. Menés au score dès la 20e minute après une frappe d'Emam Ashour, les Diables Rouges ont égalisé grâce à un but contre son camp de Mohamed Hany, provoqué par un centre de Thomas Meunier et une pression de Romelu Lukaku peu après l'heure de jeu, mais ne sont pas parvenus à inscrire le deuxième but synonyme de trois points.

Une rencontre lors de laquelle certains joueurs défensifs ont manqué à leur tâche dans notre sélection, selon l'analyse de Hossam Mostafa, journaliste égyptien pour "Btolat", média très populaire en Égypte, interrogé par nos soins. "Je pense que certains joueurs de votre défense devraient être remplacés aussi vite que possible, dont Thomas Meunier", pointe-t-il.

Une bataille de l'entrejeu perdue par les Diables

Autre point clé de la rencontre, selon notre interlocuteur : la bataille du milieu de terrain, remportée par l'Égypte. Une donnée qui a eu raison de nombreuses tentatives de combinaisons belges. "Kevin De Bruyne était le meilleur malgré son âge. Il a toujours cette magie. Amadou Onana était par contre le moins bon", poursuit Hossam Mostafa, qui pointe également la montée au jeu de Romelu Lukaku comme élément décisif.

"Je pense qu'il devrait commencer les prochains matchs. Il est le meilleur buteur de l'histoire de votre sélection et personne ne devrait l'oublier, parce que ses qualités sont exceptionnelles, malgré son absence de matchs avec Naples", nous assure le journaliste égyptien, qui s'attendait à des Diables Rouges plus autoritaires face aux Pharaons d'Égypte.

Lire aussi… Après "passe la balle à Eden", "passe la balle à Doku" : les Diables ont besoin d'un plan B›

"Je pensais que la Belgique serait meilleure avec Rudi Garcia, mais il y a eu de la désorganisation. Peut-être aussi qu'ils ont été surpris par la performance de l'Égypte, ce qui aurait apporté de la confusion dans l'équipe", conclut Hossam Mostafa. Des points que les Diables devront régler avant d'affronter l'Iran dimanche à Inglewood (Los Angeles).