Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

Pour son entrée en lice, le Portugal a partagé contre la République Démocratique du Congo (1-1). Les hommes de Roberto Martinez ont pourtant rapidement pris les commandes, avant de livrer une prestation assez décevante.

Après 52 ans d'absence en Coupe du Monde, l'effervescence était grande au Congo. Il faut dire que pour ce grand retour, l'affiche était belle face au Portugal de Roberto Martinez. Mais l'enthousiasme a été douché après cinq minutes, quand João Neves a été bien trop facilement autorisé à reprendre un bon centre de Neto (5e, 1-0).

Directement aux commandes, les Portugais ont continué à prendre l'initiative, mais en se montrant bien moins menaçant que dans les premières minutes. La RDC, avec Edo Kayembe et Ngal'ayel Mukau titulaires au détriment de Noah Sadiki, a ainsi commencé à émerger mais manquait un peu de tranchant pour mettre en danger le gardien portugais. Diogo Costa a toutefois eu chaud avec un contrôle trop long dans son rectangle peu après la demi-heure, finalement sans conséquence.

Mais, alors que la première mi-temps semblait destinée à se conclure sur ce score de 1-0, le Portugal a connu un moment d'absence dans le temps additionnel, laissant Yoane Wissa totalement libre dans le rectangle pour égaliser et célébrer dans la liesse générale ce tout premier but de l'histoire du football congolais en Coupe du Monde (45+5e, 1-1).

La Seleção pas loin de la catastrophe en seconde mi-temps

Le Portugal a repris la rencontre avec le ballon dans les pieds et a bien cru à nouveau marquer d'entrée de jeu, mais la tête victorieuse de Joao Cancelo a été annulée pour hors-jeu. Malgré 77% de possession de balle, les hommes de Roberto Martinez n'étaient pas à l'abri, loin de là ; peu avant l'heure de jeu, la barre a tremblé sur une frappe de Cédric Bakambu dans un angle fermé.

Fantomatique jusque-là, Cristiano Ronaldo a pris ses responsabilités, mais ses tentatives ont fini loin de l'objectif. Dans l'autre rectangle, les Léopards restaient dangereux, avec un excellent centre de Sadiki, galvaudé par Bakambu.





Malgré une dernière grosse frayeur pour les Portugais, marquée par un carton jaune de Tomàs Araùjo pour une faute très limite sur Wissa, qui semblait se diriger vers le but de la victoire, les deux équipes se quittent dos-à-dos. Un partage des points qui sera accueilli assez différemment de part et d'autre.