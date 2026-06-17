OFFICIEL : Bernardo Silva signe au Real Madrid

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Bernardo Silva signe au Real Madrid

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Bernardo Silva a paraphé un contrat de deux saisons avec le Real Madrid. Le milieu offensif portugais sera un joueur madrilène à la fin de son contrat avec Manchester City, qui expire le 30 juin prochain.

C'est une énorme page de la carrière de Bernardo Silva qui se tourne. Arrivé en juillet 2017 à Manchester City, le joueur est devenu un élément crucial des bonnes performances citizen sur la scène européenne et nationale. Neuf ans après son arrivée et désormais âgé de 31 ans, il part tenter l'aventure dans le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions (15), le Real Madrid.

Le communiqué du Real Madrid

"Le Real Madrid C.F. et Bernardo Silva ont conclu un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les deux prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2028", a simplement écrit la formation espagnole dans un communiqué publié sur son site web ce mercredi matin.

Le Real Madrid est une équipe que connaît bien Bernardo Silva puisqu'il l'a affronté à 13 reprises lors de son passage à Manchester City, souligne le club anglais dans un communiqué. Face aux Madrilènes, il a même inscrit quatre buts, avec un doublé en demi-finale retour de la Ligue des champions 2022/2023.

Avec Manchester City, il a remporté six titres de champion d'Angleterre, une Ligue des champions, trois FA Cups, cinq League Cups, trois Community Shields, une Coupe du monde des clubs et une Supercoupe de l'UEFA.

Bernardo Silva évoluera aux côtés d'un entraîneur légendaire


Au Real Madrid, il évoluera sous les ordres d'un certain José Mourinho, de retour en terre madrilène après un premier passage entre 2010 et 2013. Le Real Madrid est le quatrième club de la carrière de Bernardo Silva. Le Portugais a évolué dans son club formateur, Benfica, avant de rejoindre l'AS Monaco et ensuite Manchester City. Désormais, c'est donc au Real Madrid qu'il va poursuivre sa superbe carrière.

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