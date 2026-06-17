OFFICIEL : l'ancien joueur du RFC Liège et meilleur buteur de Stockay en D1 FFA rejoint un club étranger

Maxime Cavelier a signé un contrat de deux saisons avec le club luxembourgeois du FC Wiltz. L'ancien joueur du RFC Liège se lance dans son premier défi à l'étranger.

Maxime Cavelier avait rejoint le Royal Stockay Saint-Georges en provenance du RFC Liège la saison dernière. Après une saison en D1 FFA, il file désormais au Luxembourg où il espère montrer l'étendue de son talent.

Maxime Cavelier, meilleur buteur de Stockay en D1 FFA

C'est en tout cas ce qu'il a fait avec Stockay lors de l'exercice 2025-2026. L'ailier a inscrit sept buts et délivré une passe décisive en 27 matchs. L'attaquant a terminé meilleur buteur de son équipe.

Il évoluera désormais en première division luxembourgeoise avec le FC Wiltz. Le club a arraché sa montée dans l'élite en s'imposant face au FC Mamer aux tirs au but (5-4) après un match sur un score nul et vierge (0-0).

"Très heureux de signer au FC Wiltz 71 pour deux saisons. Merci à l'ensemble du club Royal Stockay Saint-Georges pour la saison 25-26", a déclaré le joueur sur ses réseaux sociaux.







Objectif maintien

Le FC Wiltz aura pour ambition cette saison de se maintenir en première division. Réaliser un beau parcours en coupe nationale est peut-être aussi l'un des objectifs. L’arrivée de Maxime Cavelier apportera certainement de la qualité offensive au groupe.

Formé au Standard de Liège et à La Gantoise, Maxime Cavelier avait ensuite rejoint le RFC Liège, club avec lequel il avait évolué en D1B et en Nationale. Avec les Sang et Marine, il comptabilise un total de 77 matchs disputés pour sept buts inscrits et quatre passes décisives délivrées. En D1B, il n'a inscrit qu'un but et délivré quatre passes décisives.

Habitué à évoluer en terre liégeoise ces dernières années, il va désormais évoluer à plus de 100 km de la Cité ardente. Parviendra-t-il à s'imposer lors de sa première saison à l'étranger dans sa carrière ? Réponse dans les prochains mois.