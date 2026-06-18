"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet
Photo: © photonews

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Le Portugal a démarré sa Coupe du monde en ayant été tenu en échec par la République démocratique du Congo (1-1). Le sélectionneur Roberto Martinez retient malgré tout le positif.

Le Portugal n'a pas démarré son Mondial de la meilleure des manières et la nation n'a surtout pas vraiment convaincu. L'ancien entraîneur des Diables Rouges a d'abord souligné la bonne entame de match de son équipe face à la presse : "Nous avons très bien démarré le match. Marquer ce but aurait dû être un moment fort, mais ça n’a pas été le cas. Je pense que nous avons un peu perdu en profondeur offensive, que nous avons manqué de fluidité dans la construction du jeu et que nous leur avons permis de retrouver un peu leur organisation."

Roberto Martinez satisfait de l'attitude de son équipe

"La confiance qu’ils ont acquise après ce but a rendu le match très difficile, mais c’est ce qui arrive en Coupe du monde", a-t-il ensuite souligné. "Je suis très satisfait de l’attitude de l’équipe. Ce n’était pas un manque d’engagement ou de cœur, nous avons continué à nous battre jusqu’à la toute fin. Nous pouvons beaucoup progresser grâce à ce match."

Roberto Martinez retient les aspects positifs et est très loin de tirer la sonnette d'alarme. Il est vrai que rien n'est encore joué et que le Portugal ne s'est tout de même pas incliné, ce qui était peut-être le plus important pour démarrer le Mondial, même face à une nation plus faible sur le papier.

Le Portugal affrontera l'Ouzbékistan mardi prochain à 19h00 et espère cette fois décrocher son premier succès de la Coupe du monde 2026. Le dernier match de groupe des Portugais sera le dimanche 28 juin à 1h30. Les hommes de Roberto Martinez sont actuellement troisièmes du groupe K à égalité avec la RDC. La Colombie est en tête après s'être imposée face au Ghana (1-0).

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