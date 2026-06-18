L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

L'Angleterre s'est imposée sur le score de 4-2 face à la Croatie ce mercredi soir. Les hommes de Thomas Tuchel débutent parfaitement leur Coupe du monde.

Les Three Lions se sont montrés offensifs en début de partie et ont rapidement obtenu un penalty. En voulant dégager le ballon sur un corner, Luka Modric a placé son pied trop haut sur Noni Madueke dans la surface de réparation, ce qui a offert un penalty aux Anglais. Harry Kane a pris ses responsabilités et le ballon a été stoppé par Dominik Livaković. Le portier croate n'avait cependant pas les deux pieds sur sa ligne au moment de la frappe et le buteur anglais a pu retenter sa chance. Cette fois, il ne s'est pas fait prier et a ouvert le score (12e, 1-0).

La Croatie a ensuite égalisé. Martin Baturina a lancé Petar Sučić sur la droite, qui a finalement redonné le ballon à son coéquipier, qui a égalisé grâce à une frappe splendide aux abords de la surface de réparation (36e, 1-1). Six minutes plus tard, Harry Kane s'est offert un doublé en plaçant une tête sur un corner frappé par Declan Rice (42e, 2-1). Le numéro neuf anglais était véritablement esseulé dans le grand rectangle.

La Croatie égalise pour la deuxième fois

Les deux équipes sont finalement revenues aux vestiaires sur un score de parité. Dans la toute fin du temps additionnel du premier acte, Ivan Perišić a dévié un ballon de la tête pour Petar Musa, qui a parfaitement repris le ballon et a égalisé (45e+5, 2-2).

L'Angleterre s'offre la victoire en seconde période

En seconde période, l'Angleterre est repartie très fort. Jude Bellingham est parti sur le côté droit, avant d'entrer dans le grand rectangle et de placer une frappe à ras de sol (47e, 3-2). Sur un service de Bukayo Saka, Marcus Rashford a définitivement scellé la victoire des Three Lions à cinq minutes de la fin du temps réglementaire d'une frappe bien placée après un crochet (85e, 4-2). L'Angleterre a convaincu pour son premier match dans ce Mondial 2026 et s'est offert un premier très beau succès contre une top nation européenne.



