Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination

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Felice Mazzù devrait reprendre du service dans une étonnante destination
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Renvoyé par Louvain alors qu'il avait maintenu le club parmi l'élite, Felice Mazzù devrait atterrir sur le banc d'Eupen, qui souhaite revenir le plus vite possible en Pro League. Avec le même épilogue que pour l'Union Saint-Gilloise en 2021 ?

Plusieurs médias, dont Sudinfo, avancent que, sauf retournement de situation, Felice Mazzù devrait retrouver un banc prochainement. Mais ce ne sera pas en Pro League, puisque c'est à Eupen, aujourd'hui en Challenger Pro League, qu'il devrait se poser.

Libre comme l'air depuis son renvoi d'OHL voici quelques semaines, le technicien de 60 ans est le grand favori de la direction des "Pandas" pour succéder à Bruno Pinheiro au Kehrweg. 

La signature d'un coach passé par Charleroi, Genk, Saint-Trond, Anderlecht et surtout l'Union Saint-Gilloise serait un signal fort de la part du club germanophone qui peine à quitter le bourbier de l'antichambre de l'élite depuis sa relégation en 2024. Cette saison, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les Play-offs de montée après avoir échoué à la 7e place lors de la phase régulière.

Un premier flirt en 2024

Ce n'est pas la première fois que les "Pandas" font les yeux doux à Felice Mazzù. En mars 2024, alors que le club lutte pour sa survie en Pro League, les dirigeants essaient de le convaincre de prendre le relais de Florian Kohfeldt, qui venait de partir à la surprise générale.

Le technicien avait refusé l'offre par loyauté envers le Sporting Charleroi qu'Eupen allait justement affronter lors de ces Play-downs et dont il venait d'être renvoyé quelques jours auparavant.

Deux années plus tard, le contexte a changé et les planètes semblent mieux alignées. Un accord est imminent.

Un scénario comme avec l'Union en 2020-2021 ?

Felice Mazzù n'aura pas de temps à perdre une fois qu'il aura apposé sa signature au bas du contrat. Les entraînements reprendront au début du mois de juillet et le championnat commencera le 14 août avec la réception du Jong Genk.

En recrutant Mazzù, les "Pandas" espèrent sans doute que se reproduise un scénario similaire à celui de l'Union Saint-Gilloise, lors de la saison 2020-2021. Le Carolo était alors arrivé à la surprise générale au stade Joseph Marien et avait permis au club bruxellois, dès sa première année sur le banc, de retrouver l'élite du football belge après 47 ans d'absence.

Et manifestement, les Germanophones n'avaient pas encore envie d'être embourbé pendant 45 ans dans les divisions inférieures du football belge. 

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