Surprise : une recrue estivale de l'Antwerp fait volte-face et signe ailleurs

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L'Antwerp pensait tenir sa première recrue estivale. Le club s'était offert les services de David Fricio Caicedo, défenseur central gaucher dans le viseur du club depuis un petit temps déjà... qui a fait volte-face pour rejoindre l’Inter Miami.

Loïc Woos

Pas de David Fricio Caicedo à l'Antwerp !

Dès le mois d'avril, David Fricio Caicedo était annoncé comme la première recrue estivale de l'Antwerp. Mais surprise, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad : le défenseur central équatorien de 18 ans ne posera finalement pas ses valises au Bosuil.

Malgré un essai concluant et un accord verbal avec le club anversois, David Fricio Caicedo prend la route de l’Inter Miami, où il va devenir le coéquipier, entre autres, d’un certain Lionel Messi. Il s’agit d’un coup dur pour l’Antwerp, puisque Marc Overmars avait été séduit par le joueur et le considérait comme un grand talent.

L'Antwerp tient sa première recrue estivale. Le club s'est offert les services de David Fricio Caicedo, défenseur central gaucher dans le viseur du club depuis un petit temps déjà.

David Fricio Caicedo (18 ans) n'est pas un inconnu au Bosuil. L'été dernier, il avait déjà effectué un stage à Waidring, en Autriche, où il avait impressionné par son profil : 1m95, gaucher, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur le flanc. Un diamant brut, mais qui ne passait pas inaperçu.

Le directeur sportif Marc Overmars était déjà convaincu à l'époque. Mais l'Antwerp devait patienter : en raison des règles de la FIFA, le jeune Équatorien ne pouvait signer qu'à ses 18 ans. Ce cap est désormais franchi, et le transfert en provenance du LDU Quito peut enfin être bouclé, rapporte la Gazet van Antwerpen.

Marc Overmars avait Caicedo dans son viseur depuis un moment

Au Bosuil, on compte sur son éclosion rapide. Les options sont limitées au poste d'arrière gauche, et Caicedo devra donc immédiatement se battre pour une place de titulaire. En interne, on voit en lui un profil qui a manqué ces dernières saisons.

Son ancien coach en équipe de jeunes, Juan Carlos Burbano, ne tarit pas d'éloges. “Il est grand, très à l'aise techniquement, il a une bonne passe et il scanne constamment le jeu”, confie-t-il dans la Gazet van Antwerpen. Caicedo a également montré très tôt des qualités de leader, notamment en tant que capitaine de l'Équateur U17.

Les comparaisons avec Willian Pacho viennent vite, même si la prudence reste de mise. Caicedo doit encore franchir des paliers sur le plan physique et progresser tactiquement. Mais la confiance est bien là. S'il s'adapte au football européen – et s'il continue à peaufiner son anglais – l'Antwerp pourrait une nouvelle fois avoir déniché une pépite sud-américaine. 

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