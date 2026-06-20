Ancien grand espoir du football belge, Pierre Dwomoh se relance une nouvelle fois dans un nouveau club

Pierre Dwomoh n’a pas encore réussi à confirmer tout le bien pensé de lui il y a quelques années. Sorti d’une période difficile à Watford, le milieu de terrain belge de 21 ans est attendu du côté de Konyaspor, qui croit fermement en lui et lui offre un contrat de trois ans.

Anciennement considéré comme un très grand espoir du football belge, Pierre Dwomoh n’a pas encore réussi à confirmer tout le bien pensé de lui durant sa jeunesse, notamment lorsqu’il évoluait au sein des centres de formation de Malines, du Sporting d’Anderlecht et de Genk.

Acheté par l’Antwerp aux Limbourgeois durant l’été 2021 contre deux millions d’euros, le milieu de terrain et ancien international espoirs avait ensuite été prêté à Braga, Ostende et au RWDM. Il n’y a que chez les Molenbeekois qu’il était parvenu à gagner une place de titulaire presque indiscutable.

Pierre Dwomoh sort d’une période difficile à Watford

De retour à l’Antwerp à l’été 2024, Pierre Dwomoh rebondissait alors à Watford, qui s’attachait ses services contre un petit million d’euros. Mais dans le club de deuxième division anglaise, notre compatriote n’a pris part qu’à douze petites rencontres, pour moins de 600 minutes de jeu. Un très faible total en deux saisons.

"Watford, même s’il évolue en D2, est un grand club. Si tu te blesses, le club achète quelqu’un d’autre. Et mon concurrent Nampalys Mendy a été très bon. Je ne pouvais que l’accepter. Ensuite, j’ai fait un pas de côté pour raisons familiales, que je ne souhaite pas expliquer. Mais de janvier à mars, je n’ai pas pensé au football", expliquait-il au mois d’avril, avant d’évoquer son test manqué du côté de Heerenveen, où Robin Veldman (ex-Anderlecht) est l’entraîneur principal et voulait le recruter.

"Vu le nombre de matchs professionnels que j’ai disputés (une septantaine, ndlr.), on ne peut pas vraiment parler de test, mais Heerenveen voulait voir si je m’intégrais au projet. Je devais m’entraîner avec le groupe. Mais un contrat n’a pas été évoqué, c’était pour plus tard. Je ne suis pas prêt physiquement, l’objectif est d’être au top pour l’été prochain et entamer une nouvelle aventure."





Konyaspor croit en lui et veut le relancer

En fin de contrat ce 30 juin 2026, Pierre Dwomoh se savait donc déjà sur le départ de Watford. Sa future destination serait désormais connue, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, qui annoncent un accord entre le natif de Gand âgé de 21 ans et Konyaspor, récent neuvième du championnat de Turquie. Dwomoh s’y rendra à la fin du mois pour passer sa visite médicale et signer, si tout se passe bien, un contrat de trois ans.

Un contrat d’assez longue durée pour un jeune joueur qui n’a pourtant pas encore vraiment montré qu’il était capable d’enchaîner les (bons) matchs au plus haut niveau. Mais Konyaspor, club d'un certain Kazeem Olaigbe (ex-Cercle) veut croire en lui et à son talent qui n’a certainement pas disparu par magie. Pierre Dwomoh travaillerait depuis quelques mois avec un entraîneur personnel, dans le but d’enfin exploser aux yeux du grand public la saison prochaine.